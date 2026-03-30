Video AUR anunță că va depune moțiune de cenzură. Demersul, programat în aceeași perioadă cu decizia PSD privind guvernarea

George Simion alături de alți membri ai AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin
Formațiunea lui George Simion va depune moțiune de cenzură, a anunțat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Potrivit acestuia, demersul ar urma să fie înregistrat la finalul lunii aprilie, începutul lunii mai. În aceeași perioadă, pe 22 aprilie, social-democrații au programată o ședință în care membrii partidului își vor exprima opțiunea privind rămânerea sau nu la guvernare.

Petrișor Peiu a precizat că moțiunea de cenzură va fi depusă după publicarea datelor financiare pe primul trimestru al anului.

„Noi vom depune o moțiune de cenzură – acesta este scenariul de bază – atunci când va fi publicat comunicatul privind estimarea rezultatului economic pe primul trimestru al anului, undeva în aprilie, început de mai. Atunci vom vedea dacă ne aflăm într-o criză economică”, a declarat acesta, luni, la Parlament. 

Senatorul AUR a mai transmis că formațiunea pe care o reprezintă exclude „o alianță înainte de alegeri cu partidele de guvernare – PSD, PNL, USR, UDMR”, însă nu a exclus un scenariu prin care Alianța ar intra totuși să guverneze.

„Așadar, înainte de alegeri nu există nicio formulă de colaborare, decât în ipoteza în care am face un guvern cu termen limitat, stabilit pentru câteva luni, cu mandatul de a organiza alegeri”, a precizat Peiu. 

