Liderul AUR anunță că parlamentarii formațiunii vor purta discuții cu toate partidele parlamentare pentru a ajunge la „alegeri și un guvern stabil”. George Simion susține că este dispus să facă „toate concesiile necesare”, dar care să nu trădeze propriul electorat.

George Simion a anunțat că liderii deputaţilor şi senatorilor AUR, Mihai Enache şi Petrişor Peiu, au fost împuterniciţi să poarte discuţii cu toate celelalte formaţiuni reprezentate în Parlament pentru a ajunge cât mai repede la alegeri şi la un guvern stabil.

„E nevoie de stabilitate, e nevoie de predictibilitate, e nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai curând. Noi suntem dispuşi să facem toate concesiile necesare, normale, dar fără a trăda propriul electorat.

Românii care ne-au votat şi ne susţin într-un număr cât mai mare, motiv pentru care vreau să le mulţumesc, ei sunt singurii în măsură să ne spună ce să facem, să nu îşi închipuie unii şi alţii, cum au crezut, probabil, la tentativele Tomac şi Veştea, că vor cumpăra la bucată parlamentari AUR. Sper că şi-au învăţat lecţia, avem aici oamenii care reprezintă formaţiunea noastră în dialogul pentru formarea viitorului guvern, după ce au loc alegeri”, a mai spus Simion.

Liderul AUR a vorbit, din nou, despre suspendarea președintelui Nicușor Dan, pentru că nu a făcut o nouă desemnare de premier.

„Suntem în a 84-a zi în care România nu are guvern. Este dovada supremă a iresponsabilităţii lui Nicuşor Dan şi e o încălcare gravă a Constituţiei. Dacă sunt unii şi alţii care iau apărarea lui Nicuşor Dan şi spun că nu există motive pentru care să fie suspendat, putem să le răspundem cu numărul de zile de când dânsul nu se învredniceşte să îşi facă datoria constituţională şi să propună Parlamentului un nume de premier", a declarat preşedintele AUR într-o conferinţă de presă, la Parlament.

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Editor : A.G.