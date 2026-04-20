AUR nu este unealta unora sau altora și nu ne vom implica în certurile iresponsabile dintre ei. Oamenii care spuneau că sunt maturi și au format această coaliție, dând dovadă că îi interesează românii, arată acum că nu sunt. Atragem atenția românilor — unii dintre ei fiind obișnuiți să vadă în noi vinovatul de serviciu — că este o naivitate să crezi că aceiași oameni care au creat criza ne vor scoate din ea. Este nevoie de reconciliere națională, de responsabilitate și de o schimbare”, a declarat George Simion, la Parlament.

Simion a mai subliniat că parlamentarii formațiunii vor vota orice moțiune de cenzură care va fi depusă în perioada următoare, chiar dacă AUR anunțase că va depune propria moțiune, însă în luna mai, o dată cu datele financiare care vor arăta dacă măsurile luate de Guvern au avut rezultate sau nu.

„Mă veți întreba despre diferite scenarii — noi nu suntem pe post de Baba Vanga să comentăm diferite faze care demonstrează imaturitatea partidelor din coaliție. Poziția AUR din ultimele luni rămâne aceeași: dorim întoarcerea la democrație, la voința poporului, alegeri anticipate care sigur vor arăta o altă arhitectură politică.

Vom vota eventuale moțiuni de cenzură. Vom depune propria noastră moțiune de cenzură. Vom vedea dacă, până la urmă, PSD oprește acest „balet” între opoziție și putere și îl demite pe Bolojan. Vrem să știm care sunt următorii pași, pentru că dacă vine o copie poate mai palidă, poate mai puțin încruntată, nu ne va ajuta”, a mai precizat liderul AUR.

PSD ia în calcul moțiunea de cenzură