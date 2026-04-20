Video AUR anunță că va vota eventuale moțiuni de cenzură împotriva Guvernului. George Simion: „Nu suntem pe post de Baba Vanga”

george simion sustine un discurs
George Simion. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
PSD ia în calcul moțiunea de cenzură

George Simion a anunțat luni, la Parlament, că partidul său va vota eventuale moțiuni de cenzură care să trimită acasă actualul Guvern. Anunțul vine după ce social-democrații au transmis că, dacă Ilie Bolojan nu face un pas în spate, atunci PSD va depune propria moțiune de cenzură. Liderul AUR a mai subliniat că formațiunea „nu este unealta unora sau altora”.

„Din păcate, actuala coaliție duce România în prăpastie. Fiind o criză politică abia la început, vă anunțăm că am ajuns într-un punct critic, iar situația țării este dramatică.

AUR nu este unealta unora sau altora și nu ne vom implica în certurile iresponsabile dintre ei. Oamenii care spuneau că sunt maturi și au format această coaliție, dând dovadă că îi interesează românii, arată acum că nu sunt. Atragem atenția românilor — unii dintre ei fiind obișnuiți să vadă în noi vinovatul de serviciu — că este o naivitate să crezi că aceiași oameni care au creat criza ne vor scoate din ea. Este nevoie de reconciliere națională, de responsabilitate și de o schimbare”, a declarat George Simion, la Parlament. 

Simion a mai subliniat că parlamentarii formațiunii vor vota orice moțiune de cenzură care va fi depusă în perioada următoare, chiar dacă AUR anunțase că va depune propria moțiune, însă în luna mai, o dată cu datele financiare care vor arăta dacă măsurile luate de Guvern au avut rezultate sau nu.

„Mă veți întreba despre diferite scenarii — noi nu suntem pe post de Baba Vanga să comentăm diferite faze care demonstrează imaturitatea partidelor din coaliție. Poziția AUR din ultimele luni rămâne aceeași: dorim întoarcerea la democrație, la voința poporului, alegeri anticipate care sigur vor arăta o altă arhitectură politică.

Vom vota eventuale moțiuni de cenzură. Vom depune propria noastră moțiune de cenzură. Vom vedea dacă, până la urmă, PSD oprește acest „balet” între opoziție și putere și îl demite pe Bolojan. Vrem să știm care sunt următorii pași, pentru că dacă vine o copie poate mai palidă, poate mai puțin încruntată, nu ne va ajuta”, a mai precizat liderul AUR. 

PSD ia în calcul moțiunea de cenzură

Conducerea PSD ia în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va face un pas în spate chiar și dacă va rămâne fără sprijin politic din partea social-democraților. Anunțul a fost făcut tot luni, la Parlament, de către liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. 

Citește și: „Momentul adevărului". PSD decide, astăzi, dacă îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan. La ce întrebare vor răspunde membrii partidului

