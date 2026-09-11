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„AUR are un avantaj”. Reacția lui Bolojan privind sondajul în care partidul lui Simion ar câștiga alegerile parlamentare

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aur inquam george calin
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, legat de sondaje, că AUR are un avantaj că nu a fost niciodată în guvernare, menţionând că noul preşedinte interimar al Televiziunii publice, Sorina Matei, numită la propunerea acestui partid, îşi va putea demonstra competenţele pentru creşterea audienţei şi cheltuieli mai mici.

„Sunt date de sondaje legate de o intenţie sau alta. Aici cred că sunt două aspecte. Pe de o parte, există o nemulţumire a cetăţenilor ţării noastre vizavi de perspectiva pe care o avem, pe care o văd pentru ţara asta, există un grad de neîncredere de ani de zile şi, ca efect al unei lipse de perspectivă, în general, nemulţumirea îi duce la votul împotrivă. AUR are un avantaj că nu a fost niciodată în guvernare. Acum, de exemplu, la Televiziune au un reprezentant care sunt convins că va face reformele la televiziune şi îşi va demonstra competenţele ca să crească audienţa Televiziunii Române, să cheltuie bugete mai mici şi să aibă, sigur, o politică, într-adevăr, de ţinuta unei Televiziuni publice naţionale, aşa cum s-ar cuveni. Deci, acesta este un avantaj”, a afirmat Bolojan, la B1 Tv.

El a spus că, pe de altă parte, partide care s-au aliat şi au făcut o coaliţie demonstrează că nu pot funcţiona împreună.

„Degeaba PSD a încălcat toate înţelegerile, degeaba PSD a minţit, pentru că, la un moment dat, într-o dispută sau într-o ceartă, oamenii nu mai identifică cine a început primul, ce s-a întâmplat după aceea, şi asta, din nou, dă o senzaţie de lipsă de încredere în partide. Şi dacă nu avem această responsabilitate să înţelegem care este situaţia, nu-i de mirare că cetăţenii noştri la un moment dat votează împotrivă, dar eu am încredere”, a adăugat Ilie Bolojan.

Acesta a mai spus că întotdeauna a căutat să nu jignească partidele.

„Jignind un partid sau altul îi jigneşti electorii. Ceea ce cred că trebuie să facem, şi am spus asta legat de PNL, este nu să ne supărăm pe cetăţeni că votează împotrivă, ci prin ceea ce facem să-i convingem că există variante mai bune şi că 'nu tot ce zboară se mănâncă' şi că oameni care n-au demonstrat niciodată nimic e greu de presupus că atunci când vor veni pe funcţie o să întoarcă lucrurile cu susul în jos şi vom vedea nişte schimbări care nu vor deranja pe nimeni şi vor rezolva toate problemele. Aşa ceva nu există, dar sunt convins că, prin comportamentul nostru, prin modul în care ne respectăm angajamentele faţă de cetăţeni, prin atitudinea generală, trebuie să convingem cât mai mulţi români că există variante bune, variante corecte, pentru ca România să se modernizeze”, a mai arătat premierul interimar.

Barometrului INSCOP Research, realizat în perioada 1 - 7 septembrie, relevă că AUR conduce în preferinţele electoratului pentru alegerile parlamentare cu un avans de aproximativ 20 de procente faţă de următoarele două partide clasate - PSD şi PNL. Astfel, AUR are 39,7% din preferinţele electoratului, PSD - 18,7% şi PNL - 16,3%.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat, marţi, noile conduceri interimare la Societăţile Române de Radio şi Televiziune, după decizia Curţii Constituţionale. La Radio a fost desemnat pentru postul de preşedinte-director general Răzvan Dincă, propus de PSD, iar la SRTv - jurnalista Sorina Matei, propusă de AUR.

Editor : Liviu Cojan

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