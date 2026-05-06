George Simion a declarat că așteaptă „să se respecte Constituția” și să fie invitat la consultări de către președintele Nicușor Dan, în contextul crizei politice declanșate de căderea Executivului Bolojan. Liderul AUR a afirmat că formațiunea propune un guvern de „reconciliere națională”, dar nu e dispusă la o coaliție cu „partidele vechi”.

„Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni. Așteptăm să se respecte Constituția. Înțeleg că nici celelalte partide nu au fost invitate. Vom vedea dacă Nicușor Dan alege să fie în continuare de partea călcării în picioare a Constituției sau să o respecte”, a declarat George Simion, cu referire la consultările informale care urmează să aibă loc.

„Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România, în sensul unei coaliții de guvernare”, a afirmat liderul AUR.

„Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacția adversarilor României”, a răspuns George Simion, întrebat despre ce înseamnă mai exact „reconcilierea națională”.

Soarta lui Ilie Bolojan la vârful Guvernului a fost decisă, marți, de o majoritate formată din peste 280 de parlamentari care au votat pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. Este cel mai mare număr de voturi „pentru” adoptarea unei moțiuni de cenzură din istoria Parlamentului României.

