AUR atacă Guvernul Bolojan cu două moțiuni simple. Vizați sunt miniștrii Energiei și Transporturilor. Ce li se reproșează demnitarilor

AUR a pornit o nouă ofensivă politică și anunță două moțiuni împotriva miniștrilor Bogdan Ivan și Ciprian Șerban. Deputații AUR, semnatari ai moțiunii simple intitulate „România în beznă - falimentul programat al sistemului național”, subliniază în document că Ministerul Energiei a eșuat în toate dimensiunile fundamentale ale actului de guvernare: planificare, execuție, cercetare, suveranitate și protejarea consumatorului, iar România - „țara care lumina Balcanii'' - trăiește acum cu frica întreruperii curentului. Moțiunea simplă va fi dezbătută și votată lunea viitoare. AUR a depus moțiune simplă și pe Transporturi, dezbaterea și votul urmând a avea loc tot luni, 17 noiembrie, în plenul Senatului.

„ România în beznă - falimentul programat al sistemului național ”

„La mai bine de 140 de ani de la inaugurarea, la Timișoara, a primei rețele electrice de iluminat din Europa, guvernul riscă acum să închidă lumina peste întreaga țară. La 140 de ani de tradiție și inovație tehnologică, cu atâta efort și investiții fără precedent și de neimaginat pentru români, astăzi, chiar și în era digitală, nu reușim nici măcar să peticim bruma de investiții care a consolidat cândva întreg sistemul energetic al țării, coloana vertebrală a industriei energointensive. România înregistrează în prezent una dintre cele mai grave crize energetice din ultimele decenii, în care sistemul energetic național a ajuns într-o stare atât de fragilă, atât de vulnerabilă, înregistrându-se un potențial real de colaps sincron, prin închiderea capacităților inerțiale energetice - un rezultat al unor decizii politice eronate, lipsite de o strategie de profunzime, prin angajamente europene păguboase pentru interesele economice și de securitate națională”, se arată în moțiunea simplă, depusă miercuri de AUR, în plenul Camerei Deputaților.



Semnatarii moțiunii spun că, peste toate aceste strategii „care au pus în pericol securitatea țării”, închiderea succesivă a hidrocentralei Vidraru, a Reactorului 1 de la Cernavodă și a majorității termocentralelor de reglaj primar a condus în mod clar la o reducere și mai mare a rezervei sincrone de energie a țării.



„Ca rezultat, România a ajuns la una dintre cele mai contraperformante situații la nivel european, adică are o rețea instabilă, cu pierderi uriașe, cu prețuri explozive și o populație adusă în pragul sărăciei energetice. România are și cele mai mari prețuri la energie din UE, raportate la puterea de cumpărare reală. O gospodărie medie cheltuiește 20 - 25% din venituri pe energie - dublu față de media UE, iar industria e sufocată, populația trăiește în frig și teamă. Țara care lumina Balcanii trăiește acum cu frica întreruperii curentului. Acestea rezultă nu din analize sumare, ci din analize de profunzime! (...) Prin toate acestea, este limpede că Ministerul Energiei a eșuat în toate dimensiunile fundamentale ale actului de guvernare: planificare, execuție, cercetare, suveranitate și protejarea consumatorului. Această moțiune arată situația tragică la care am ajuns, dar la care putem contribui decisiv să oprim această degradare, cu soluții adaptate nevoilor țării”, mai spun semnatarii moțiunii în document.



Parlamentarii AUR acuză Ministerul Energiei de „neglijență, ineficiență și lipsă de viziune”.

„Calea ferată a pierdut trenul”

Totodată, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat miercuri, în plen, depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Transporturilor, semnată de 37 de parlamentari.

„Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus astăzi, în plenul Senatului, moțiunea simplă la adresa ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, intitulată „Calea ferată a pierdut trenul”, a anunțat Peiu. „În ultimii ani, modernizarea rețelei de cale ferată, vitală pentru conectarea rapidă și dezvoltarea economică a tuturor regiunilor țării, a existat doar pe hârtie”.

„În loc să vedem o preocupare a actualului ministru pentru investiții în infrastructura feroviară și pentru sprijinirea companiilor de stat care operează, constatăm același dezinteres care a dominat Ministerul Transporturilor în ultimii ani, indiferent de cine s-a perindat la vârful instituției guvernamentale”, spun semnatarii moțiunii.

„Cifrele anului 2024 spun o poveste tristă despre căile ferate române. Trenurile de călători au traversat țara cu o viteză medie care abia depășește pragul de 40 km/oră, în timp ce vagoanele de marfă s-au târât cu doar puțin peste 17 km/oră. Acest ritm lent ne-a coborât pe penultimul loc în clasamentul european la capitolul performanță feroviară (exceptând Cipru și Malta, state fără cale ferată). Acesta este rezultatul sintetic al celor patru ani de mandate la cârma transporturilor ale miniștrilor PSD, Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban”, se arată în cuprinsul moțiunii simple.

„După patru ani de ministeriat PSD rezultatul este calvarul întârzierilor, care afectează marile proiecte de infrastructură într-un mod cât se poate de dureros: Cel mai vechi proiect este reabilitarea căii ferate Curtici-Simeria, cu 4 contracte semnate în 2017, în valoare totală de 7,9 miliarde de lei. Deși termenul de finalizare era 2022, stadiul de realizare a celor patru contracte era, în luna septembrie, între 80% și 97%. Întârzierile enumerate mai sus vin să completeze o serie întreagă de stângăcii ale administrației centrale de la București. În primul rând, se remarcă o permisivitate în gestionarea contractelor de reabilitare a căilor ferate. Nu doar că aceleași consorții par să câștige ciclic licitațiile, dar nu există nici o penalizare aplicată firmelor care cauzează întârzieri excesive”, mai apare scris în textul documentului.

„Îi invităm, de asemenea, pe miniștrii PSD Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban să își asume politic eșecul implementării unor programe de finanțare gigant pentru calea noastră ferată și să facă singurul gest demn pe care l-ar putea face după o carieră de minciuni și ratări. Țara nu mai trebuie să plătească pentru incompetența unor astfel de miniștri. De asemenea, premierul Ilie Bolojan ar face bine să își assume numirea unor acoliți din partid, abonații unor parctici de instituționalizare a corupției, precum Mihai Barbu, în funcții de conducere din oricum vitregitul sistem feroviar”, apare în finalul moțiunii simple depuse.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că dezbaterea și votul asupra moțiunii simple vor avea loc luni, 17 noiembrie.



„În condițiile respectării prevederilor regulamentare, dezbaterea și votul moțiunii vor avea loc luni, 17 noiembrie, ora 16:00”, a spus Abrudean.

