AUR atacă programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan. „Nu oferă soluții eficiente pentru fondurile europene”

Alianţa pentru Unirea Românilor susţine că Programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Siegfried Mureşan nu oferă soluţii „suficiente” pentru problemele care blochează accesul la fondurile europene - întârzierile, birocraţia şi dificultăţile administrative întâmpinate de beneficiari. Potrivit unui comunicat de presă al AUR remis duminică Agerpres, programul lui Mureşan vorbeşte despre finanţări şi strategii, dar nu stabileşte mecanisme concrete prin care banii europeni să ajungă mai repede la antreprenori, investiţii şi comunităţile locale.



„Comisia AUR pentru Investiţii şi Programe de Finanţare critică diferenţa dintre obiectivele prezentate în Programul Mureşan şi problemele întâlnite în accesarea efectivă a finanţărilor. În a doua jumătate a exerciţiului financiar european, întârzierile în lansarea ghidurilor şi deschiderea liniilor de finanţare continuă să afecteze planurile de retehnologizare şi investiţii ale companiilor. În aceste condiţii, un program de guvernare trebuie să precizeze nu doar ce îşi propune, ci şi cum elimină blocajele, în ce termene şi prin ce mecanisme simplifică accesul la finanţare”, se arată în comunicat.



AUR propune o serie de măsuri pentru deblocarea finanţărilor: un calendar predictibil al apelurilor, eliminarea amânărilor repetate, criterii adaptate realităţii economice din România şi simplificarea procedurilor. Este vorba despre:



* crearea unui calendar predictibil al apelurilor - eliminarea amânărilor repetate în lansarea ghidurilor şi deschiderea liniilor de finanţare, fenomen care blochează planurile de retehnologizare şi investiţii ale companiilor;



* negocierea în interes naţional - AUR va impune criterii de finanţare „flexibile”, „adaptate realităţii economice din România (fără cofinanţări absurde sau condiţii tehnice imposibile pentru antreprenorii români)”;



* digitalizare integrală simplificată - înlocuirea solicitării de documente „inutile” cu o procedură operaţională eficientă, pentru a reduce termenele de evaluare şi contractare;



* garanţia calendarului fix - introducere de sancţiuni administrative directe pentru conducerile autorităţilor de management care amână apelurile cu mai mult de 30 de zile faţă de calendarul asumat;



* direcţionarea banilor către producţie şi procesare - redefinirea priorităţilor de finanţare prin orientarea cu precădere a resurselor europene către independenţa energetică şi alimentară (în special unităţi de procesare a materiilor prime agricole în ţară şi capacităţi locale de producţie);



* asigurarea cofinanţării pentru comunităţile locale - înfiinţarea unui Fond Naţional de Garantare a Proiectelor Comunitare pentru a sprijini primăriile din mediul rural şi asociaţiile de producători locali care nu dispun de fonduri proprii pentru a acoperi cofinanţarea obligatorie.



În opinia liderilor AUR, prioritatea trebuie să fie deblocarea finanţărilor şi transformarea lor în investiţii, producţie şi dezvoltare pentru economia românească.

Editor : M.C