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AUR cere amânarea TollRo cu un an: „Statul îi transformă pe transportatori în cobaii propriei incompetențe”

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Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Problemele reclamate de transportatori CNAIR susține că platforma este pregătită

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a cerut joi Guvernului să suspende pentru un an aplicarea TollRo și să mențină vechiul sistem de taxare pentru vehiculele grele. Formațiunea susține că platforma, devenită obligatorie de la 1 octombrie, are probleme tehnice și a fost lansată înainte de finalizarea testelor. 

„AUR cere intervenția de urgență a Guvernului și suspendarea aplicării TollRo pentru un an, cu menținerea sistemului anterior până când noua platformă este testată, recepționată și funcționează fără probleme. TollRo a intrat în vigoare în ciuda problemelor tehnice semnalate în perioada de testare, iar transportatorii au amenințat că vor protesta în stradă”, se arată în comunicat de presă. 

Documentul amintește că CNAIR a solicitat, pe 7 septembrie, amânarea aplicării sistemului până la 1 aprilie 2027. La acel moment, compania explica faptul că platforma nu era pregătită, iar pilotarea publică, începută la jumătatea lunii septembrie, trebuia să dureze cel puțin patru săptămâni.

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Problemele reclamate de transportatori

Una dintre nemulțumiri este că informațiile introduse de operatori în etapa de pilotare nu au fost transferate în versiunea finală. Utilizatorii trebuie astfel să își creeze conturi noi și să înregistreze din nou companiile, vehiculele și remorcile.

„Mai absurd este că operatorii care au participat la pilotare au aflat că datele introduse acolo nu sunt migrate în versiunea finală. De astăzi trebuie să își creeze din nou conturile, să introducă din nou firmele și să reînregistreze vehiculele și remorcile. În același timp, transportatorii reclamă probleme tehnice, tarife diferite pentru aceleași trasee și dificultăți de utilizare a aplicației. Statul nu poate lansa un sistem netestat corespunzător, să îl facă obligatoriu peste noapte și apoi să îi transforme pe transportatori în cobaii propriei incompetențe”, a mai transmis formațiunea.

TollRo se aplică vehiculelor de transport de marfă și celor de transport mixt cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful este calculat în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa de emisii EURO și categoria drumului utilizat.

CNAIR susține că platforma este pregătită

Deși a cerut inițial amânarea până în aprilie 2027, CNAIR a anunțat ulterior că etapa de testare începută în septembrie s-a încheiat, iar platforma poate funcționa în regim operațional de la 1 octombrie. Compania a precizat că aplicația mobilă și portalul au fost testate în condiții reale, iar funcționalitățile și fluxurile de plată au fost optimizate pe baza observațiilor primite de la utilizatori.

Formațiunea amintește că taxarea transportatorilor în funcție de distanța parcursă a fost asumată prin PNRR în 2021, când Cristian Ghinea și USR conduceau Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În opinia partidului, Guvernul Bolojan a decis să introducă sistemul, deși acesta nu ar fi fost pregătit, pentru a evita pierderea a aproximativ 600 de milioane de euro din PNRR.

„În loc să recunoască faptul că sistemul nu este pregătit și să îl amâne până când poate funcționa în condiții normale, preferă să transfere riscul și costurile propriilor întârzieri asupra transportatorilor români. (...) AUR cere un lucru normal: suspendați aplicarea pentru un an, păstrați actualul sistem, rezolvați problemele și abia apoi introduceți un nou sistem de taxare. Nu sacrificați transportatorii români pentru a acoperi eșecurile și întârzierile Guvernului”, se arată la finalul comunicatului.

Editor : A.D.

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