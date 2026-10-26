AUR cere anchetă parlamentară privind migrația ilegală, de la infracțiunile comise de străini la exploatarea muncitorilor din afara UE

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a inițiat un proiect de hotărâre pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice modul în care autoritățile gestionează migrația ilegală, infracțiunile comise de cetățeni străini și cazurile de exploatare a lucrătorilor proveniți din afara Uniunii Europene. Comisia ar urma să analizeze activitatea instituțiilor responsabile, să identifice eventualele deficiențe ale controalelor și să propună măsuri legislative și administrative.

Potrivit comunicatului AUR, inițiativa are la bază creșterea numărului de lucrători străini intrați în România în perioada 2022-2026, precum și o serie de cazuri de migrație ilegală, trafic de migranți și exploatare prin muncă, prezentate în expunerea de motive a proiectului.

Documentul menționează că, în 2024, au fost depistați 2.389 de cetățeni străini care încercau să părăsească ilegal România, iar în primele șapte luni din 2025 aproximativ 400 de persoane au fost identificate în tentative de trecere ilegală a frontierei româno-maghiare. Aceste cifre sunt prezentate de inițiatori în susținerea necesității unei anchete parlamentare.

În expunerea de motive sunt invocate și cazuri de migranți ascunși în autocamioane, situații de ședere ilegală, infracțiuni violente și anchete privind exploatarea lucrătorilor străini. Printre faptele semnalate se numără presupuse cazuri de muncă forțată, reținere a documentelor, agresiuni fizice și lipsire ilegală de libertate.

AUR solicită verificarea activității Inspectoratului General pentru Imigrări și a Poliției de Frontieră, precum și a controalelor privind angajatorii și intermediarii care recrutează lucrători din afara Uniunii Europene. Comisia ar urma să examineze datele oficiale referitoare la migrația ilegală, infracționalitate și măsurile de returnare a cetățenilor străini, pentru a identifica eventuale vulnerabilități legislative și administrative.

Potrivit proiectului, comisia ar urma să fie alcătuită din 15 deputați, desemnați proporțional de grupurile parlamentare. Aceasta ar putea solicita documente, informații și rapoarte instituțiilor competente și ar putea audia reprezentanți ai autorităților, precum și alte persoane relevante pentru anchetă.

Raportul final ar trebui prezentat în termen de 60 de zile de la înființarea comisiei, cu posibilitatea unei singure prelungiri de cel mult 30 de zile. Documentul ar urma să includă concluziile anchetei, eventualele responsabilități identificate și propuneri de modificări legislative sau administrative.

În comunicat, AUR susține că măsurile sunt necesare pentru îmbunătățirea controalelor, creșterea transparenței instituționale și combaterea migrației ilegale, a traficului de persoane și a exploatării prin muncă.

Editor : M.I.