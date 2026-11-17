AUR a solicitat audierea în Parlament a vicepreședintelui Autorității de Supraveghere Financiară responsabil de sectorul asigurărilor, pentru explicații privind creșterea tarifelor RCA și controalele efectuate la companiile de asigurări. Formațiunea susține că polițele s-au scumpit în medie cu 20-30% în ultimul an și cere ASF să prezinte măsurile pregătite pentru protejarea șoferilor și transportatorilor.

Solicitarea a fost depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaților și vizează convocarea unei ședințe a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. Audierea nu a fost încă aprobată sau programată.

AUR cere ca reprezentantul ASF să explice evoluția tarifelor pe piața asigurărilor obligatorii auto și modul în care sunt supravegheate companiile care vând polițe RCA. Procentul de 20-30% și caracterul nejustificat al scumpirilor sunt invocate de formațiune, fără ca în comunicat să fie prezentată o analiză detaliată a tarifelor.

„Având în vedere că polițele RCA s-au scumpit în medie cu 20-30% doar în ultimul an, iar șoferii și transportatorii resimt o presiune financiară tot mai mare, considerăm că autoritatea de control trebuie să își depășească rolul de simplu observator al pieței. Conducerea ASF are responsabilitatea să vină în fața Parlamentului pentru a explica de ce prețurile practicate de asigurători cresc de două ori mai repede decât reperul calculat chiar de ASF”, se arată în solicitare.

În cadrul audierii, AUR vrea să afle ce măsuri pregătește Autoritatea pentru ca o asigurare obligatorie prin lege să nu devină „o povară pentru șoferi și firme”. Totodată, vicepreședintelui ASF i se cer informații despre verificările făcute asupra justificărilor prezentate de asigurători pentru majorarea tarifelor.

Printre motivele invocate de companiile de asigurări pentru creșterea prețurilor se numără costurile mai mari cu piesele de schimb, manopera și despăgubirile. AUR solicită ca ASF să precizeze dacă aceste explicații au fost verificate și dacă majorările de costuri se reflectă în valoarea daunelor plătite efectiv.

Demersul urmărește și prezentarea măsurilor de supraveghere aplicate pe piața RCA.

Editor : A.D.