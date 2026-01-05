Live TV

AUR cere ca 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”: Sub conducerea lui Trump, influenţa americană s-a făcut resimţită

Data publicării:
steag drapel sua
Foto: Guliver/GettyImages
Din articol
„Garant al libertăţilor” „Parte activă a acestui moment istoric”

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităţilor statului român - Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului - declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România", în contextul aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite ale Americii.

„Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităţilor statului român – Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului României – declararea anului 2026 drept 'Anul Americii în România', în contextul aniversării a 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii. Anul 2026 reprezintă un moment istoric de importanţă globală. Statele Unite ale Americii marchează un sfert de mileniu de existenţă ca naţiune construită pe valori fundamentale precum libertatea, suveranitatea, credinţa, democraţia şi libertatea de expresie – valori care au influenţat decisiv evoluţia lumii moderne şi care rămân esenţiale pentru viitorul Europei şi al României”, afirmă AUR într-un comunicat.

AUR invocă rolul SUA şi leadershipul global în 2026, argumentând că „anul 2026 este marcat nu doar de această aniversare istorică, ci şi de rolul determinant jucat de Statele Unite ale Americii în arhitectura globală de securitate şi libertate”.

„Sub conducerea preşedintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai important lider politic la nivel global, influenţa americană s-a făcut resimţită atât pe scena internaţională, cât şi în relaţia cu Uniunea Europeană. Deciziile politice, strategice şi economice ale administraţiei americane au avut un impact direct asupra direcţiei geopolitice a Europei, asupra securităţii continentului şi asupra apărării valorilor democratice într-un context internaţional tot mai instabil”, explică reprezentanţii AUR.

„Garant al libertăţilor”

În opinia AUR, America este „garant al libertăţilor în Europa”.

„Potrivit Strategiei de Securitate Naţională a Statelor Unite ale Americii, SUA îşi asumă explicit rolul de principal apărător al libertăţilor politice, al democraţiei şi al libertăţii de exprimare în Europa, într-un moment în care aceste drepturi fundamentale sunt tot mai des puse sub presiune. În acest context, relaţia României cu Statele Unite nu este doar una strategică, ci una esenţială pentru menţinerea pluralismului politic, a libertăţii de opinie şi a suveranităţii naţionale”, consideră AUR.

Ei apreciază că este necesară declararea anului 2026 ca „Anul Americii în România”, pentru că România şi Statele Unite ale Americii erau legate printr-un parteneriat strategic solid, cu dimensiuni politice, militare, economice şi culturale vitale,  SUA erau principalul garant al securităţii României în cadrul NATO şi un aliat-cheie în regiunea Mării Negre, iar „America trebuie să redevină partenerul strategic al României în chestiuni de securitate, şi orice decizie majoră adoptată de Bucureşti în acest context – inclusiv în ceea ce priveşte evoluţiile din Ucraina – trebuie consultată în primul rând cu Washington-ul”.

„Declararea anului 2026 drept 'Anul Americii în România' ar permite: consolidarea relaţiei strategice româno-americane; organizarea de evenimente culturale, educaţionale şi academice dedicate istoriei şi valorilor americane; promovarea cooperării economice şi a investiţiilor americane în România; reafirmarea angajamentului României faţă de lumea liberă, libertatea de exprimare şi democraţia autentică; întărirea legăturilor dintre societăţile română şi americană”, afirmă AUR.

„Parte activă a acestui moment istoric”

AUR consideră că „România trebuie să fie parte activă a acestui moment istoric şi să transmită un mesaj clar de respect şi prietenie faţă de naţiunea americană şi poporul american”.

„În acelaşi timp, indiferent de decizia autorităţilor statului român, Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă public că: AUR va declara anul 2026 drept 'Anul SUA în România' şi va acţiona în consecinţă. AUR va organiza, susţine şi promova pe tot parcursul anului 2026:  conferinţe şi dezbateri publice; evenimente culturale şi comemorative; iniţiative educaţionale dedicate tinerilor; acţiuni de diplomaţie publică şi dialog româno-american. Pentru AUR, prietenia cu Statele Unite ale Americii este una strategică şi bazată pe valori, nu pe conformism politic sau pe directive ideologice externe. Anul 2026 trebuie să fie un an al libertăţii, suveranităţii şi alianţelor bazate pe valori reale. AUR va rămâne consecvent acestei viziuni şi va acţiona ferm pentru ca relaţia României cu Statele Unite ale Americii să fie una clară, onestă şi puternică, în interesul naţional al României”, conchide AUR în comunicat.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
4
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
drapelele ue si sua
5
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Digi Sport
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile de anexare”
JD Vance, vicepreședintele SUA
JD Vance susține că operațiunea militară din Venezuela și capturarea lui Maduro „ajută SUA în lupta contra fentanilului”
Viktor Orban
Schimbare radicală de perspectivă la Budapesta: Orban îl critică pe Trump: „Ordinea mondială se află în stare de dezintegrare”
Donald Trump
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”
Ninth anniversary of the Colombian peace agreement
Trump spune că o operațiune militară a SUA în Columbia i se pare „o idee bună”. Cine este „omul bolnav, care vinde cocaină în SUA”
Recomandările redacţiei
pompieri scot masini din zapada
Meteorologii anunță noi ninsori și viscol, iar vremea se răcește în...
Ninsoare în București, 17 februarie 2025.
Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile...
Radoslaw Sikorski
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală...
ghiseul.ro-telefon-digitalizare-1536x1024
Ghișeul.ro a picat pentru a doua oară de la începutul anului
Ultimele știri
Jandarmi transformați în faianțari. Subofițeri din Constanța acuză conducerea că îi obligă să monteze gresie în unitate
Noul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, lansează o consultare de 100 de zile împotriva „înşelăciunilor la chirii”
Cine este judecătorul de 92 de ani care va analiza dosarul lui Nicolas Maduro: „Va simți toată furia justiției americane”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Una dintre cele mai norocoase zile din 2026. Cum arată horoscopul săptămânii 5-11 ianuarie pentru fiecare...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut...
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Țara ieftină din Europa care atrage turiștii în vara 2026: berea e la 1 euro, iar o masă completă ajunge la...
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi Sport
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Efectele ordonanței trenuleț în 2026: Pensii înghețate sau suspendate, indemnizații amânate. Lista completă
Digi FM
Mickey Rourke a ajuns la fundul sacului? Notificat să plătească zeci de mii de dolari de chirie restantă sau...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău după o masă copioasă de sărbători. Ce este coma alimentară
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Evangeline Lilly, leziuni cerebrale și o funcționare redusă a creierului. Actrița din Lost a leșinat și a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...