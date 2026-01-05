AUR cere ca 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”: Sub conducerea lui Trump, influenţa americană s-a făcut resimţită

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităţilor statului român - Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului - declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România", în contextul aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite ale Americii.

„Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităţilor statului român – Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului României – declararea anului 2026 drept 'Anul Americii în România', în contextul aniversării a 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii. Anul 2026 reprezintă un moment istoric de importanţă globală. Statele Unite ale Americii marchează un sfert de mileniu de existenţă ca naţiune construită pe valori fundamentale precum libertatea, suveranitatea, credinţa, democraţia şi libertatea de expresie – valori care au influenţat decisiv evoluţia lumii moderne şi care rămân esenţiale pentru viitorul Europei şi al României”, afirmă AUR într-un comunicat.

AUR invocă rolul SUA şi leadershipul global în 2026, argumentând că „anul 2026 este marcat nu doar de această aniversare istorică, ci şi de rolul determinant jucat de Statele Unite ale Americii în arhitectura globală de securitate şi libertate”.

„Sub conducerea preşedintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai important lider politic la nivel global, influenţa americană s-a făcut resimţită atât pe scena internaţională, cât şi în relaţia cu Uniunea Europeană. Deciziile politice, strategice şi economice ale administraţiei americane au avut un impact direct asupra direcţiei geopolitice a Europei, asupra securităţii continentului şi asupra apărării valorilor democratice într-un context internaţional tot mai instabil”, explică reprezentanţii AUR.

„Garant al libertăţilor”

În opinia AUR, America este „garant al libertăţilor în Europa”.

„Potrivit Strategiei de Securitate Naţională a Statelor Unite ale Americii, SUA îşi asumă explicit rolul de principal apărător al libertăţilor politice, al democraţiei şi al libertăţii de exprimare în Europa, într-un moment în care aceste drepturi fundamentale sunt tot mai des puse sub presiune. În acest context, relaţia României cu Statele Unite nu este doar una strategică, ci una esenţială pentru menţinerea pluralismului politic, a libertăţii de opinie şi a suveranităţii naţionale”, consideră AUR.

Ei apreciază că este necesară declararea anului 2026 ca „Anul Americii în România”, pentru că România şi Statele Unite ale Americii erau legate printr-un parteneriat strategic solid, cu dimensiuni politice, militare, economice şi culturale vitale, SUA erau principalul garant al securităţii României în cadrul NATO şi un aliat-cheie în regiunea Mării Negre, iar „America trebuie să redevină partenerul strategic al României în chestiuni de securitate, şi orice decizie majoră adoptată de Bucureşti în acest context – inclusiv în ceea ce priveşte evoluţiile din Ucraina – trebuie consultată în primul rând cu Washington-ul”.

„Declararea anului 2026 drept 'Anul Americii în România' ar permite: consolidarea relaţiei strategice româno-americane; organizarea de evenimente culturale, educaţionale şi academice dedicate istoriei şi valorilor americane; promovarea cooperării economice şi a investiţiilor americane în România; reafirmarea angajamentului României faţă de lumea liberă, libertatea de exprimare şi democraţia autentică; întărirea legăturilor dintre societăţile română şi americană”, afirmă AUR.

„Parte activă a acestui moment istoric”

AUR consideră că „România trebuie să fie parte activă a acestui moment istoric şi să transmită un mesaj clar de respect şi prietenie faţă de naţiunea americană şi poporul american”.

„În acelaşi timp, indiferent de decizia autorităţilor statului român, Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă public că: AUR va declara anul 2026 drept 'Anul SUA în România' şi va acţiona în consecinţă. AUR va organiza, susţine şi promova pe tot parcursul anului 2026: conferinţe şi dezbateri publice; evenimente culturale şi comemorative; iniţiative educaţionale dedicate tinerilor; acţiuni de diplomaţie publică şi dialog româno-american. Pentru AUR, prietenia cu Statele Unite ale Americii este una strategică şi bazată pe valori, nu pe conformism politic sau pe directive ideologice externe. Anul 2026 trebuie să fie un an al libertăţii, suveranităţii şi alianţelor bazate pe valori reale. AUR va rămâne consecvent acestei viziuni şi va acţiona ferm pentru ca relaţia României cu Statele Unite ale Americii să fie una clară, onestă şi puternică, în interesul naţional al României”, conchide AUR în comunicat.

Editor : C.S.