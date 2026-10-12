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AUR cere Guvernului să respingă condiţionarea viitoarelor fonduri europene de noi jaloane, pe modelul PNRR

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aur inquam george calin
Foto: Inquam Photos / George Călin
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AUR solicită Guvernului să respingă introducerea unor condiţionalităţi suplimentare pentru accesarea fondurilor europene din perioada 2028 – 2034, care ar putea obliga România să accepte reforme şi măsuri fără legătură directă cu investiţiile finanţate.

„Nu acceptăm repetarea situaţiei din PNRR, în care accesul la bani este condiţionat de îndeplinirea unor jaloane şi ţinte negociate cu instituţiile europene. Guvernul trebuie să prezinte public ce condiţii sunt propuse, ce obligaţii ar reveni României şi ce consecinţe ar avea neîndeplinirea acestora. Principala problemă este riscul ca finanţarea autostrăzilor, spitalelor, reţelelor de apă şi a altor investiţii să depindă de reforme impuse prin mecanisme de condiţionalitate”, potrivit unui comunicat al AUR.

Formațiunea politică cere Guvernului să precizeze dacă viitorul buget european va lega plăţile de îndeplinirea unor jaloane naţionale, ce domenii ar putea fi vizate şi dacă nerespectarea unei condiţii ar putea bloca finanţarea unor proiecte care îndeplinesc toate cerinţele tehnice şi financiare.

AUR vrea ca fondurile destinate dezvoltării regionale să nu fie transformate într-un instrument de presiune pentru adoptarea unor măsuri care nu au legătură cu proiectele finanţate. „Solicităm păstrarea managementului partajat şi a rolului autorităţilor regionale în stabilirea investiţiilor”.

„O comunitate care are nevoie de un spital sau de o reţea de canalizare nu trebuie să suporte blocarea finanţării din cauza unor reforme guvernamentale fără legătură cu proiectul respectiv”, precizează AUR.

Comisia pentru Investiţii şi Programe de Finanţare AUR solicită Guvernului să prezinte mandatul de negociere pentru bugetul UE 2028 - 2034, inclusiv poziţia României faţă de noile condiţionalităţi. „Cerem identificarea reformelor care ar putea deveni obligatorii pentru accesarea fondurilor, a mecanismelor de suspendare a plăţilor şi a garanţiilor prin care proiectele locale vor fi protejate. Dacă viitorul buget impune condiţii care prejudiciază interesele României, Guvernul trebuie să ia în calcul inclusiv utilizarea dreptului de veto asupra Cadrului Financiar Multianual”.

În paralel, AUR solicită protejarea alocărilor pentru coeziune şi agricultură şi simplificarea procedurilor naţionale de accesare a fondurilor. „România are nevoie de investiţii în infrastructură, reindustrializare şi energie, nu de un sistem în care beneficiarii sunt obligaţi să aştepte îndeplinirea unor angajamente politice pentru a putea continua proiectele. Guvernul trebuie să prezinte atât sumele negociate, cât şi condiţiile concrete în care acestea vor putea fi utilizate”.

„AUR cere Guvernului trei garanţii clare: fondurile europene să nu fie condiţionate de noi jaloane după modelul PNRR, investiţiile locale să nu fie blocate din cauza unor decizii politice, iar România să nu accepte obligaţii negociate netransparent la Bruxelles. Românii trebuie să ştie nu doar câţi bani va primi ţara noastră din bugetul european, ci şi ce angajamente îşi asumă Guvernul în schimb", spune AUR în comunicatul citat.

Editor : B.E.

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