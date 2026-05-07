AUR cere președintelui Dan desemnarea de urgență a unui premier. „Apelează la un tertip neconstituțional”

Alianța pentru Unirea Românilor îi solicită președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru, conform unui comunicat de pe site-ul oficial al partidului.

„România nu poate trăi pe termen nedeterminat sub zodia interimatului și a crizei politice. Nicușor Dan trebuie să respecte Constituția, fără alte invenții de tip „consultări informale””, spune AUR, care precizează că în Constituție nu există acest termen.

„Nicușor Dan apelează la acest tertip neconstituțional pentru a exclude de la discuții partidele care nu îi sunt convenabile. Ieri, președintele României s-a întâlnit cu Dominic Fritz și Sorin Grindeanu, iar astăzi urmează să se întâlnească cu Kelemen Hunor. Pe surse este vehiculată ideea periculoasă că va avea discuții nu doar cu președinții de partide, ci și cu unii lideri din anumite partide, ceea ce reprezintă un alt derapaj grav de la atribuțiile constituționale”.

„AUR îl consideră pe Nicușor Dan principalul vinovat pentru criza politică și îl somează să revină la cadrul democratic, renunțând la jocurile politicianiste care au creat doar instabilitate și în care și-a dovedit nepriceperea”, a declarat George Simion, președintele AUR.

Editor : Sebastian Eduard