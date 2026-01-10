Live TV

AUR cere PSD să semneze moțiunea simplă împotriva Oanei Țoiu, șefa MAE: „Altfel, declarațiile sunt doar perdele de fum”

Data publicării:
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
Sigla AUR la Palatul Parlamentului din București, 7 iulie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Grupul senatorial al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) aşteaptă ca moţiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, să fie semnată şi de reprezentanţii Partidului Social Democrat.

„În legătură cu moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat, Grupul senatorial AUR anunţă că aşteaptă ca acest demers să fie iniţiat prin semnare de către senatorii PSD. Altfel, considerăm că declaraţiile belicoase din spaţiul public ale reprezentanţilor PSD cu privire la votarea acordului Mercosur de către reprezentanţii actualei guvernări sunt doar perdele de fum menite să acopere lipsa de importanţă a PSD şi a ministrului Agriculturii în actuala coaliţie de guvernare”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă de AUR.

Conform sursei citate, până la proba contrarie un lucru este cert - decizia politică a majorităţii care conduce România, prin Nicuşor Dan şi Guvernul Bolojan, a fost de a vota fără obiecţii dăunătorul acord cu ţările Mercosur, o trădare gravă a intereselor agricultorilor români”.

Considerăm că PSD nu mai poate să se pretindă partid de opoziţie când este părtaş la toate actele de trădare naţională din actualul guvern şi aşteptăm să votăm o eventuală moţiune simplă împotriva ministrului de Externe sau de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care va fi iniţiată doar în condiţiile precizate anterior”, afirmă reprezentanţii AUR.

Grupul PACE Întâi România a anunţat sâmbătă că are pregătită” o moţiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, pentru modul defectuos, ideologizat şi necoordonat” în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE - Mercosur.

EXCLUSIV Ministrul Agriculturii, critici și acuzații legate de acordul UE-Mercosur. Florin Barbu: „L-am respins de acum 2 săptămâni"

Scandal în Coaliție: PSD critică dur MAE pentru votul dat în favoarea acordului UE-Mercosur. Reacția lui Nicușor Dan

