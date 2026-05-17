AUR condiționează sprijinul pentru un nou Executiv. Dungaciu: Nu ne asumăm guvernarea decât cu un premier pe care îl decidem noi

Prim-vicepreşedintele AUR Dan Dungaciu a declarat, duminică, despre consultările de la Palatul Cotroceni, că AUR a pus o condiţie foarte clară şi anume că nu îşi pot asuma guvernarea decât în condiţiile unui proiect pe care l-au schiţat deja public şi un candidat sau un premier pe care îl decide partidul.

„Aşteptăm să vedem ce va spune preşedintele. Avem candidaţi, şi politici, pe care i-am pune pe masă şi candidaţi nepolitici, pe care i-am pune pe masă. Condiţia noastră a fost foarte clară, nu ne putem asuma guvernarea decât în condiţiile unui proiect pe care l-am schiţat deja public, un proiect de guvernare şi un candidat sau un premier pe care îl decidem noi. Astea au fost condiţiile noastre", a arătat Dan Dungaciu, duminică la Antena 3, citat de News.ro.

El a subliniat că AUR nu va vota un guvern din care nu face parte.

„Asta este indiscutabil şi, dacă se pune problema de o guvernare de care nu ne temem, în esenţă, şi am transmis acest mesaj, guvernarea trebuie să se bazeze pe programul nostru şi pe un candidat pe care îl punem noi”, a menţionat Dungaciu.

Despre decizia de a participa la consultările de la Palatul Cotroceni, prim-vicepreşedintele AUR a spus că nu a fost una uşoară.

„Am zis că dacă sunt consultări formale, măcar ca să scoatem din discuţie sau să eliminăm de pe agenda publică un tip de dezbatere care n-ar face decât să ne consume energia şi pe mai departe, am decis să mergem. Nu a fost o decizie uşoară. Mărturisesc că au fost şi poziţii pe genul acesta, la ce bun să te duci, din moment ce oricum ai fost declarat incompatibil cu orice proiect se construieşte. Dar am decis până la urmă să mergem, tocmai ca să arătăm un minim respect şi faţă de instituţia prezidenţială şi faţă de Constituţie în general", a explicat Dungaciu.

AUR a anunţat că va participa la consultările preşedintelui cu partidele, pentru desemnarea premierului, de luni.

Delegaţia formaţiunii va fi condusă de George Simion. AUR îi transmite şefului statului că, atunci când exclude anticipat un partid parlamentar relevant, înainte de consultările oficiale, abandonează rolul de mediator şi se poziţionează ca actor politic partizan.

