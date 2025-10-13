Live TV

AUR conduce în preferințele românilor, cu 40% intenție de vot. Ce scoruri au PSD, PNL, USR, UDMR (sondaj INSCOP)

Partidul condus de George Simion continuă să conducă în preferințele românilor, arată datele unui nou sondaj INSCOP, realizat la comanda Informat.ro. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 40% din voturi, aproape cât PSD, PNL și USR la un loc.

Sondajul INSCOP a măsurat și intenția românilor de a merge la vot.

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 13.2% dintre români au ales 1, 0.9% au ales 2, 1.1% au ales 3, 0.6% au ales 4, 2.2% au ales 5, 0.8% au ales 6, 2.2% au ales 7. 2.7% indică 8, 2% 9. 72.7% indică 10. 1.5% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77.4% din total eșantion). 40% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.8% în septembrie 2025, 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025).

Pe locul doi se situează PSD, cu 17.6% (față de 17.9% în septembrie 2025, 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025), urmat de PNL, cu 14.8% (față de 15.2% în septembrie 2025, 17.3% în iunie 2025) și USR, cu 11.5% (față de 12.8% în septembrie 2025, 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025).

Pentru UDMR ar vota 5.2% dintre alegători, (față de 4% în septembrie 2025, 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025), pentru SENS – 3.4% (față de 2.1% în septembrie 2025, 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025), pentru POT ar vota 2.6% dintre alegători (față de 3.3% în septembrie 2025, 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025), iar pentru SOS Romania – 2% (față de 2.8% în septembrie 2025, 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025).

1.3% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 0.6% în septembrie 2025, 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 1.6%% pentru alt partid (față de 0.6% în septembrie 2025, 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

„Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenția de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereușind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR și UDMR. POT și SOS România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obținut de SENS”, a declarat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Datele sondajului au fost culese în perioada 6-10 octombrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

