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AUR critică autoritățile, după doborârea dronei: „Reușită tactică a militarilor, eșec strategic al guvernării”

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Sigla AUR la Palatul Parlamentului din București, 7 iulie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Reprezentanții AUR cer Guvernului și Ministerului Apărării să explice de ce drona nu a fost doborâtă mai aproape de frontieră și să comunice tipul dronei și al rachetei utilizate. Alianța consideră că situația dronei din Buzău este „un eșec al guvernării”. 

„Doborârea dronei care a pătruns în spațiul aerian național reprezintă o acțiune executată cu profesionalism de către piloții și personalul Forțelor Aeriene Române. Militarii și-au îndeplinit misiunea, au angajat ținta într-o zonă nelocuită și au evitat producerea unor victime sau pagube la sol.

Succesul tactic al militarilor nu poate însă ascunde vulnerabilitatea strategică provocată de întârzierea deciziilor politice de înzestrare”, au transmis reprezentanții AUR printr-un comunicat. 

Aceștia solicită Guverului, dar și Ministerului Apărării să explice „cum a fost posibil ca o dronă neidentificată să pătrundă atât de adânc în spațiul aerian național”, să prezinte cronologia completă a evenimentelor, dar și comunicarea tipului dronei și al rachetei utilizate.

„Nu afirmăm că reacția militară a lipsit. Aeronavele au fost ridicate, ținta a fost urmărită, iar misiunea a fost finalizată. Întrebarea legitimă este însă alta: de ce România nu a dispus de capacitatea de a neutraliza această amenințare mai aproape de frontieră, prin sisteme antidronă terestre, cu rază scurtă și costuri proporționale?

Pentru contracararea unei singure drone au fost angajate patru avioane de luptă, două Eurofighter și două F-16, și a fost utilizată o rachetă al cărei tip nu a fost încă făcut public! (...) Puterea politică trebuie să explice de ce, după mai mult de patru ani de război la frontieră, România este încă obligată să folosească avioane de vânătoare și rachete costisitoare pentru a neutraliza drone pe care ar fi trebuit să le combată rapid, eficient și mult mai aproape de graniță”, a mai transmis AUR. 

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României a fost doborâtă vineri dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut loc în județul Buzău, potrivit surselor Digi24.

Citește și: 

Prima reacție a ministrului Apărării după ce militarii români au doborât o dronă în județul Buzău

Editor : A.G.

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