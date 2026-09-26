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AUR critică programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan: „Aceleași partide încearcă să-și transforme puterea într-o fatalitate”

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aur inquam george calin
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Politica externă, marea critică a AUR AUR insistă cu alegerile anticipate

AUR critică Programul de Guvernare 2026–2028 propus de Siegfried Mureșan și susține că documentul nu aduce o schimbare de direcție după lunile de criză politică. Deputatul AUR, Ștefăniță Avrămescu, reclamă lipsa unor obiective clare de politică externă și spune că soluția pentru actualul blocaj este organizarea alegerilor anticipate.

„Am citit cele 28 de capitole din așa-zisul Program de Guvernare 2026–2028 al lui Siegfried Mureșan, iar impresia pe care o lasă documentul este una profund îngrijorătoare: nu avem în față o schimbare de direcție, ci o declarație de intenție prin care aceleași partide încearcă să transforme propria lor prezență la putere într-o fatalitate administrativă”, susține deputatul AUR.

Potrivit acestuia, documentul nu precizează suficient de clar sursele de finanțare, termenele de implementare și rezultatele care ar urma să fie măsurate. Avrămescu reclamă faptul că programul continuă direcția fostului Guvern Bolojan și acuză PNL, USR și UDMR că prezintă propria menținere la putere drept soluție pentru România.

„În cazul de față, PNL, USR și UDMR par să considere că simpla lor asociere reprezintă deja soluția, indiferent de ceea ce cred cetățenii despre partidele respective. Mai mult, Siegfried Mureșan nici măcar nu ascunde faptul că își propune continuarea direcției fostului Guvern Bolojan. Prin urmare, nu ni se propune o schimbare de politică după luni de criză, ci aceeași politică, administrată de alte persoane și împachetată într-un nou program de guvernare. Cu ce drept transformă niște partide propria lor nevoie de supraviețuire politică într-un pretins interes național?”, afirmă Ștefăniță Avramescu.

Politica externă, marea critică a AUR

Deputatul Ștefăniță Avrămescu critică faptul că în document nu există un capitol distinct pentru politica externă, ci unul intitulat „România pro-europeană și transatlantică”, despre care susține că nu spune suficient despre ceea ce intenționează să facă Guvernul.

„A fi pro-european și transatlantic reprezintă orientarea strategică fundamentală a României. Dar politica externă începe după această afirmație, nu se termină cu ea. România este membră a Uniunii Europene și NATO. Știm asta de peste două decenii. Întrebarea pentru un Guvern în anul 2026 este alta: ce vrea România să obțină în interiorul acestor alianțe? Ce interese naționale apără? Ce priorități regionale are? Ce face la Marea Neagră și în Balcani? Ce obiective urmărește în relația cu Statele Unite? Cum își construiește relațiile cu vecinii? Cum își valorifică parteneriatele strategice? Ce politică economică externă urmărește și cum folosește diplomația pentru creșterea influenței României? În locul unei asemenea viziuni, avem o etichetă: „pro-europeană și transatlantică”, spune deputatul AUR.

El critică, de asemenea, faptul că Republica Moldova nu este menționată distinct în acest capitol și susține că o astfel de omisiune este relevantă pentru politica externă a României.

„Pentru România și pentru contextul geopolitic de la frontiera estică a Uniunii Europene și NATO, nu putem trata această absență drept o simplă scăpare de tehnoredactare. Politica externă nu înseamnă să repeți unde aparții. Înseamnă să știi ce urmărești acolo, ce interese aperi și prin ce instrumente transformi apartenența la alianțe în rezultate concrete pentru țara ta”, precizează Ștefăniță Avrămescu.

Totodată, deputatul AUR contestă și menținerea Oanei Țoiu la conducerea Ministerului Afacerilor Externe.

„Evaluarea este foarte clară: viitorul ministru este deja dovedit că nu poate face politică externă. A se reține: nu spun că nu vrea. Spun că nu poate. Nu a demonstrat competența, experiența și înțelegerea necesare pentru a conduce diplomația unui stat precum România și pentru a-i apăra interesele într-un context internațional atât de complicat”, precizează Avrămescu.

AUR insistă cu alegerile anticipate

AUR acuză PNL, USR și UDMR de aroganță și susține că soluția pentru criza politică este organizarea alegerilor anticipate.

„Alegerile anticipate nu sunt o boală constituțională și nici o catastrofă naturală. Sunt un mecanism democratic prin care cetățenii pot fi chemați să arbitreze o criză politică atunci când actuala configurație parlamentară nu mai este capabilă să producă o guvernare stabilă. Când puterea începe să vorbească despre vot ca despre un inconvenient, iar despre propria continuitate ca despre o necesitate de stat, avem o problemă mult mai serioasă decât un program prost scris. Avem aroganța unor partide care ajung să confunde România cu propria lor formulă de guvernare” afirmă Ștefăniță Avrămescu.

Acesta susține că Guvernul trebuie să se bazeze pe „un mandat politic clar, o politică internă construită în jurul intereselor românilor și o politică externă construită în jurul interesului național”.

„În plan intern, atunci când actualele partide nu mai pot oferi o asemenea direcție, soluția democratică nu este să ne temem de alegători. Soluția este să ne întoarcem la ei. Prin alegeri anticipate”, a conchis deputatul AUR.

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Editor : A.P.

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