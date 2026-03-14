AUR critică proiectul de buget propus de Guvernul Bolojan. „Mincinos de la cap la coadă”

Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, acuză Guvernul că a construit un proiect de buget „mincinos de la cap până la coadă”. Acesta susține că lipsa unor măsuri din partea Executivului care să țină sub control prețurile crescute la carburanți „va duce România în prăpastia unei crize prelungite”.

„Guvernul Bolojan a construit un proiect de buget mincinos de la cap până la coadă, din multe motive. În primul rând pentru că se bazează pe o rată medie a inflaţiei de doar 6,5%. Asta în condiţiile în care, atât pe ianuarie, cât şi pe februarie, Institutul Naţional de Statistică indică rate anualizate ale inflaţiei de peste 9% şi rate medii ale inflaţiei pe ultimele 12 luni în jur de 8,5%”, a scris Petrișor Peiu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Totodată, acesta reclamă că inflația a explodat de la începutul mandatului lui Ilie Bolojan, iar motivul ar fi scumpirea prețului de consum al energiei. Potrivit liderului AUR, prețul energiei electrice a crescut cu aproape 60% în ultimele 12 luni, iar cel al energiei termice cu aproape 14%.

„Începând cu luna martie, însă, preţurile vor creşte accelerat dintr-un motiv extrem de simplu: cotaţiile internaţionale ale ţiţeiului, gazelor naturale şi altor mărfuri de bursă au explodat efectiv: petrolul brent s-a scumpit într-o lună cu 50%, gazul natural cu 63%, cărbunele cu peste 18%, bitumul cu 26%, ureea (utilizată la îngrăşăminte) cu 34%. Iar cauza creşterii cotaţiilor materiilor prime energetice este deocamdată valabilă: războiul din Iran şi închiderea strâmtorii Ormuz.

Ignorarea realităţii pieţei petrolului şi gazelor poate da bine la electoratul PSD, PNL sau USR, dar este ucigătoare în plan economic pe termen mediu. Guvernul Bolojan va duce România în prăpastia unei crize prelungite'', a mai scris Petrişor Peiu.

Proiectul de buget urmează să fie dezbătut și votat, săptămâna viitoare, în plenul Parlamentului.

Până luni la ora 13:00, senatorii și deputații au timp să analizeze proiectul și să depună eventuale amendamente. Social-democrații deja au anunțat că au de gând să modifice proiectul, după ce mai multe propuneri ale acestora nu au fost acceptate. 

Luni seară, de la ora 18:00 și până la 22:00, vor avea loc ședințe comune ale comisiilor de specialitate de la Camera Deputaților și de la Senat pentru trimiterea avizelor către comisiile pentru buget, finanțe, bănci. 

De marți și până miercuri la ora 13:00 vor avea loc dezbateri în cadrul comisiilor pentru buget, care trebuie să întocmească raportul final asupra bugetului de stat.

Miercuri, de la ora 16:00, este programată ședința de plen comun în care va fi dezbătut proiectul, iar votul final va fi dat joi. 

