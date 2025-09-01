AUR depune patru moțiuni de cenzură. Ce proiect scapă de demersul Opoziției. Peiu: „Ce face Guvernul este terorism legislativ”

Reprezentanții AUR au anunțat un val de moțiuni de cenzură pentru patru din cele cinci proiecte pe care Guvernul își va asuma răspunderea. Potrivit senatorului AUR Petrișor Peiu, excepție face proiectul referitor la pensiile magistraților.

„Vom depune patru moțiuni de cenzură. Nu vom depune moțiune de cenzură referitoare la proiectul de lege privind pensiile magistraților, pentru că am depus amendamente (...). Și de principiu suntem pentru înăsprirea condițiilor privind pensia specială a magistraților”, a senatorul AUR Petrișor Peiu, într-o conferință de presă la Parlament.

Acesta susține că asumarea răspunderii pe cinci proiecte de lege în aceeași zi este un demers fără precedent: „Procedura constituțională prevede toată această asumare a răspunderii pentru cazuri excepționale. (...) Ce face Guvernul acum poate fi catalogat drept un fel de terorism legislativ”.

Reprezentanții AUR au depus moțiune de cenzură și pentru primul pachet cu modificări fiscale pe care Guvernul și-a asumat răspunderea la începutul lunii iulie, însă demersul nu a avut succes. Parlamentarii Coaliției de guvernare s-au abținut toți de la vot.

Citește și: Val de amendamente pentru pachetele asumate de Guvern: modificări în privința CASS și a companiilor de stat. Ce au propus PSD și USR





Editor : A.G.