AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar putea organiza referendum sau vot în parlament”

Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
George Simion, presedintele AUR. Foto: Inquam Photos / George Calin
Din articol
AUR așteaptă reacția PAS

Alianța pentru Unirea Românilor a salutat declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat că ar „vota pentru Reunirea cu România” dacă s-ar organiza un referendum pe această temă. Potrivit AUR, Maia Sandu „deține întreaga putere în Republica Moldova” și ar putea organiza un referendum național sau un vot în Parlamentul de la Chișinău pe această temă.

Alianța pentru Unirea Românilor, „ca partid care și-a asumat Reunirea Republicii Moldova cu România prin statutul său”, a luat act de declarațiile Maiei Sandu, care a declarat într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici că „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru Reunirea cu România”.

Potrivit unui comunicat AUR, Maia Sandu și-a motivat declarația spunând că „vedem ce se întâmplă în jur. Pentru o țară mică precum Republica Moldova este greu să supraviețuiască, în special sub presiunea Rusiei, ca țară democratică și suverană”.

„Doamna Maia Sandu le-a explicat însă jurnaliștilor britanici că situația este diferită față de perioada Mișcării Naționale când Republica Moldova făcea parte din Uniunea Sovietică și exista sprijin popular pentru Reunire, în prezent sondajele ar arăta că nu mai există o majoritate favorabilă Unirii cu România.

În schimb, doamna Maia Sandu a spus că «Există o majoritate care sprijină integrarea în Uniunea Europeană, iar acesta este obiectivul pe care îl urmărim. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea”», se mai arată în comunicatul AUR.

„În legătură cu aceste declarații apreciem că doamna Maia Sandu deține întreaga putere în Republica Moldova și ar putea organiza fie un referendum la care cetățenii să fie consultați în legătură cu Reunirea cu România, fie un vot în parlament, unde controlează majoritatea parlamentară”, potrivit sursei citate.

AUR așteaptă reacția PAS

AUR susține că, până în prezent, „atitudinea doamnei președinte Maia Sandu a fost până acum de minimalizare a curentului unionist”.

„De asemenea, în continuarea declarațiilor doamnei președinte așteptăm poziționarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), partidul de guvernământ din Republica Moldova, în această privință, pentru ca atitudinea doamnei Maia Sandu să nu se transforme doar într-un exercițiu de imagine pentru presa străină și eventual pentru opinia publică din România”, mai precizează comunicatul.

„Considerăm însă că este mai bine că doamna președinte Maia Sandu și-a asumat public opțiunea unionistă mai târziu, decât niciodată, așa că salutăm declarația domniei sale și o interpretăm ca pe o invitație să lucrăm împreună pentru Reunirea Republicii Moldova cu România.

Salutăm realismul politic al doamnei președinte Maia Sandu, care prin declarațiile menționate a dovedit înțelegerea faptului că Republica Moldova nu are nicio soluție pentru a-și asigura securitatea în situația în care războiul din Ucraina ar continua și trupele ruse ar ajunge la frontiera Republicii Moldova, caz în care Republica Moldova nu ar avea cum să se apere. Considerăm că din acest motiv doamna președinte Maia Sandu recurge la „Strategia 1918”, adică Reunificarea cu România ca unică soluție pentru asigurarea securității securității și, în același timp, a integrării europene.”

Potrivit AUR, „Reunirea cu România este singura soluție pentru Republica Moldova. Amintim în acest context și că AUR a depus în Parlamentul României proiectul de lege pentru înființarea «Fondului Moldova», destinat finanțării investițiilor românești în Republica Moldova”.

