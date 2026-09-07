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Video AUR e deschis negocierilor cu PSD pentru guvern, în anumite condiții. Piperea: Fără „șopârle” care s-au folosit în cazul Veștea

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gheorghe piperea
Foto: Inquam Photos / George Călin
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AUR deschide ușa negocierilor cu PSD pentru viitorul Guvern. Pune însă condiții clare - discuțiile trebuie să fie oficiale, „fără șopârle”, partidul lui George Simion să intre la guvernare, iar premierul să fie cel puțin acceptat de AUR, spune europarlamentarul Gheorghe Piperea. Acesta a declarat pentru Digi24 că exclude însă orice negociere cu USR și cu tabăra Bolojan din PNL. Și alți lideri ai AUR și-au arătat deschiderea pentru o colaborare cu social-democrații. Printre ei sunt fondatorul partidului, Marius Lulea, dar și Mohammad Murad, unul dintre susținătorii guvernului Veștea.

„Teoretic, pot exista negocieri cu PSD, care de altfel este și partidul care a câștigat alegerile și are cea mai mare îndrituire să pretindă să aibă un premier în persoana lui Grindeanu. 

Însă, negocierile, dacă se fac, se fac oficial, în văzul tuturor, sub nicio formă cu «șopârlele» care s-au utilizat în cazul antecedent cu Veștea. 

Aceste negocieri trebuie făcute pornind de la niște condiții. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care AUR n-ar face parte și este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de AUR, ori va fi acceptat de AUR. 

Discuțiile care ar trebui să fie făcute ar putea să ducă la un răspuns «da» din partea noastră și atunci se va face guvern, sau un răspuns «nu», dacă condițiile pe care le punem sunt respinse”, susține europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea. 

PSD a anunțat că va negocia cu fiecare grup politic „de bună credinţă” un viitor guvern, dacă va primi premierul sau dacă preşedintele Sorin Grindeanu va fi desemnat premier. 

Editor : A.C.

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