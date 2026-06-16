Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat marți la DIGI24 că formațiunea nu va vota un guvern din care nu face parte și că singura formulă în care ar putea intra la guvernare este una condusă de un premier AUR. El a precizat că nu există discuții cu președintele Nicușor Dan privind susținerea unui nou Executiv și a reiterat că partidul susține organizarea de alegeri anticipate.

Întrebat ce va face AUR dacă Nicușor Dan cheamă din nou partidele la consultări, Dan Dungaciu a criticat partidele din coaliție și a spus că va fi gândită o soluție la momentul potrivit.

„Deocamdată cred că, cuvântul de orine e mai degrabă, disperarea. Oamenii aceștia n-au nicio soluție în realitate și încearcă să improvizeze totul. Marea lor problemă este că au introdus în ecuația politică occidentală, cum altfel, toși sunt tot mai occidentali, deci au introdus ideea de principii și valori. N-au introdus ideea de principii și valori, sigur că toți sunt debusolați, că nimeni nu mai știe ce principii să folosească în relația cu celălalt, pentru că au fost până acum amestecați, au guvernat împreună, și PNL-ul și PSD-ul au guvernat vreo șase, șapte ani împreună, ultimul an au stat la guvern, USR-ul la fel. Deci când introduci principiile și valorile pentru o asemenea ecuație, evident că te încurci. Cu astea nu se pot descurca și acum încearcă să caute soluții în toate părțile, după ce tocmai ei au împărțit societatea românească în occidentală și neoccidentală și au izolat 20% partid din Parlament sub eticheta de neoccidental. Deci nu avem noi acum să facem vreun comentariu”, a spus prim-vicepreședintele AUR.

Referitor la o negociere privind voturile AUR în Parlament pentru Guvernul Veștea, Dan Dungaciu a subliniat că nu a avut loc o astfel de discuție: „Nu a fost nicio discuție cu partidul nostru, nu ne-a căutat nimeni ca să discute cu partidul nostru. Prin urmare, discuția din punctul nostru de vedere nu se pune. Și pentru că nu se pune, nici nu vreau să dau un răspuns”.

„Nu există nici o comunicare în acest moment” a mai spus Dungaciu, spunând că imaginile surprinse cu Muhammad Murad și Marian Neacșu „sunt, dacă vreți, discuții care probabil că au mai avut loc în Parlamentul României, între diverși parlamentari. Nu acolo se iau deciziile, cel puțin nu deciziile partidului AUR”.

„Poziția noastră politică în acest moment, singurul guvern din care poate face parte guvernul AUR este cel în care premierul este AUR și principiile de guvernare sunt cele pe care deja le-am sugerat. Deci, din punctul acesta de vedere, nu există nicio schimbare de poziție sau de poziționare. Nu se pune problema să votăm un guvern din care nu facem parte, că e minoritar, că e majoritar și lucrul ăsta nu se va schimba”, a mai declarat acesta.

Dan Dungaciu a subliniat că alegerile anticipate rămân pe agenda AUR și că acest blocaj dintre președinte și partidele politice privind un nou premier duce către un astfel de scenariu.

„Aici, marea discuție pe care noi o avem și am anunțat-o public, este că noi ne-am dori alegerile anticipate. Tot blocajul ăsta duce către alegeri anticipate și n-am vrea să perturbăm procesul. Și spun că n-am vrea să perturbăm procesul, pentru că nu poți să ai obligatoriu ambele, și alegeri anticipate și suspendarea președintelui, pentru că trebuie să există un președinte care este în funcție în așa fel încât să declașeze aceste alegeri anticipate, pentru că până la urmă decizia va fi a președintelui. Pe noi ne interesează în primul rând ca procesul de alegeri anticipate să se desfășoare. Cel puțin asta este decizia pe care am avut-o în urma unui BNC care tocmai s-a încheiat. Deci, ne interesează în primul rând anticipatele și pentru asta un președinte trebuie să fie în funcțiune. Doi, trebuie să existe și alte eforturi în acest sens, pentru că partidul Aur singur nu poate să-și asume asemenea întreprindere. Vrem să vedem și ce spun alți colegi din Parlament, alte partide și în ce măsură un astfel de mers poate fi asumat, ca să zic așa, de mai multe forțe politice pentru a avea succes”, a mai declarat Dan Dungaciu.

Editor : M.I.