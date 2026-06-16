Live TV

Exclusiv AUR exclude susținerea Guvernului Veștea. Dan Dungaciu: „Tot blocajul ăsta duce către alegeri anticipate”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - AUR - SEMNARE PROTOCOL - PARTIDUL DEMOCRATIA ACASA - dan dungaciu parlament
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat marți la DIGI24 că formațiunea nu va vota un guvern din care nu face parte și că singura formulă în care ar putea intra la guvernare este una condusă de un premier AUR. El a precizat că nu există discuții cu președintele Nicușor Dan privind susținerea unui nou Executiv și a reiterat că partidul susține organizarea de alegeri anticipate.

Întrebat ce va face AUR dacă Nicușor Dan cheamă din nou partidele la consultări, Dan Dungaciu a criticat partidele din coaliție și a spus că va fi gândită o soluție la momentul potrivit.

„Deocamdată cred că, cuvântul de orine e mai degrabă, disperarea. Oamenii aceștia n-au nicio soluție în realitate și încearcă să improvizeze totul. Marea lor problemă este că au introdus în ecuația politică occidentală, cum altfel, toși sunt tot mai occidentali, deci au introdus ideea de principii și valori. N-au introdus ideea de principii și valori, sigur că toți sunt debusolați, că nimeni nu mai știe ce principii să folosească în relația cu celălalt, pentru că au fost până acum amestecați, au guvernat împreună, și PNL-ul și PSD-ul au guvernat vreo șase, șapte ani împreună, ultimul an au stat la guvern, USR-ul la fel. Deci când introduci principiile și valorile pentru o asemenea ecuație, evident că te încurci. Cu astea nu se pot descurca și acum încearcă să caute soluții în toate părțile, după ce tocmai ei au împărțit societatea românească în occidentală și neoccidentală și au izolat 20% partid din Parlament sub eticheta de neoccidental. Deci nu avem noi acum să facem vreun comentariu”, a spus prim-vicepreședintele AUR.

Referitor la o negociere privind voturile AUR în Parlament pentru Guvernul Veștea, Dan Dungaciu a subliniat că nu a avut loc o astfel de discuție: „Nu a fost nicio discuție cu partidul nostru, nu ne-a căutat nimeni ca să discute cu partidul nostru. Prin urmare, discuția din punctul nostru de vedere nu se pune. Și pentru că nu se pune, nici nu vreau să dau un răspuns”.

„Nu există nici o comunicare în acest moment” a mai spus Dungaciu, spunând că imaginile surprinse cu Muhammad Murad și Marian Neacșu „sunt, dacă vreți, discuții care probabil că au mai avut loc în Parlamentul României, între diverși parlamentari. Nu acolo se iau deciziile, cel puțin nu deciziile partidului AUR”.

„Poziția noastră politică în acest moment, singurul guvern din care poate face parte guvernul AUR este cel în care premierul este AUR și principiile de guvernare sunt cele pe care deja le-am sugerat. Deci, din punctul acesta de vedere, nu există nicio schimbare de poziție sau de poziționare. Nu se pune problema să votăm un guvern din care nu facem parte, că e minoritar, că e majoritar și lucrul ăsta nu se va schimba”, a mai declarat acesta.

Dan Dungaciu a subliniat că alegerile anticipate rămân pe agenda AUR și că acest blocaj dintre președinte și partidele politice privind un nou premier duce către un astfel de scenariu.

„Aici, marea discuție pe care noi o avem și am anunțat-o public, este că noi ne-am dori alegerile anticipate. Tot blocajul ăsta duce către alegeri anticipate și n-am vrea să perturbăm procesul. Și spun că n-am vrea să perturbăm procesul, pentru că nu poți să ai obligatoriu ambele, și alegeri anticipate și suspendarea președintelui, pentru că trebuie să există un președinte care este în funcție în așa fel încât să declașeze aceste alegeri anticipate, pentru că până la urmă decizia va fi a președintelui. Pe noi ne interesează în primul rând ca procesul de alegeri anticipate să se desfășoare. Cel puțin asta este decizia pe care am avut-o în urma unui BNC care tocmai s-a încheiat. Deci, ne interesează în primul rând anticipatele și pentru asta un președinte trebuie să fie în funcțiune. Doi, trebuie să existe și alte eforturi în acest sens, pentru că partidul Aur singur nu poate să-și asume asemenea întreprindere. Vrem să vedem și ce spun alți colegi din Parlament, alte partide și în ce măsură un astfel de mers poate fi asumat, ca să zic așa, de mai multe forțe politice pentru a avea succes”, a mai declarat Dan Dungaciu.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
2
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
adrian vestea la cotroceni
3
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
vestea inquam george calin
4
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Cum a fost surprinsă Emma Răducanu cu noul ei iubit: ”Erau o mulțime de oameni în jur”. Cu câți ani e mai în vârstă decât ea
Digi Sport
Cum a fost surprinsă Emma Răducanu cu noul ei iubit: ”Erau o mulțime de oameni în jur”. Cu câți ani e mai în vârstă decât ea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
csoma botond
Csoma Botond, UDMR: Ilie Bolojan nu mai poate fi premier, așteptăm o flexibilizare, nu putem sta cu guvern interimar până în septembrie
BUCURESTI - PRESEDINTELE UDMR - CONFERINTA - 13 IUN 2023
UDMR, cheia Guvernului Veștea: dacă votează, premierul desemnat ar avea nevoie de mai puține voturi din PNL. Cum arată calculele
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_13_INQUAM_Photos_George_Calin
Scenariu: Sorin Grindeanu ar putea fi desemnat premier, dacă Veștea nu adună voturile necesare. Se discută varianta unui Guvern PSD
UDMR
UDMR a decis, după o ședință de trei ore, să nu facă parte din guvernul Veștea. Cum vor vota parlamentarii maghiari
adrian veștea
Premierul desemnat, însoțit de un lider PSD la negocierile cu aleșii ex-POT. Ce a negociat Veștea cu partidele mici din Parlament
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Planul făcut în taină de PNL-USR-UDMR: Bolojan nu va mai fi propus...
2026-06-15-1569
Nicușor Dan i-a chemat pe Veștea și Grindeanu la Cotroceni...
Diana Șoșoacă, Vladimir Putin.
Diana Șoșoacă riscă să fie sancționată de Parlamentul European pentru...
Sediul RA-APPS, in Bucuresti,
RA-APPS suspendă publicarea datelor privind chiriașii persoane...
Ultimele știri
Doi din cinci americani nu cred că SUA vor mai rezista în forma actuală încă 250 de ani, și nici ca stat democratic
Rolul cercetării în economie
Trump se declară dispus să reinstituie sancțiunile împotriva petrolului rusesc. „Moscova trebuie să încheie un acord”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a apărut o tânără cu ochiul vânăt în ziua logodnei sale: "A fost dureros, dar nu aveam de gând să las...
Cancan
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi...
Fanatik.ro
LIVE / LIVE VIDEO tragere la sorţi turul 1 preliminar Europa League. U Cluj și-a aflat cei 6 posibili...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Lukas Zima şi-a reziliat contractul cu FCSB! Echipa din SuperLiga la care s-a transferat. Update exclusiv
Adevărul
Prea săraci să cumpere produse noi? 6 din 10 români au ales haine și încălțăminte second-hand în ultimul an
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul...
Pro FM
Cum arăta mama Ancăi Țurcașiu. Imaginea rară postată de artistă i-a impresionat pe fani: „Tulburător de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
Caricaturist rus refugiat în Polonia, împușcat mortal în plină zi. Artistul care îl ironiza pe Putin...
Newsweek
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cine este noul Hercule Poirot. Actorul care îl înlocuiește pe legendarul David Suchet devine cel mai tânăr...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani