Live TV

AUR îi cere lui Nicușor Dan să îl demită pe Eugen Tomac. Partidul reclamă „o imixtiune inacceptabilă în viața partidelor parlamentare”

Data actualizării: Data publicării:
Eugen Tomac.
Eugen Tomac. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) îi cere președintelui Nicușor Dan să îl demită pe consilierul prezidențial Eugen Tomac. AUR îl acuză pe Tomac că s-ar fi implicat în discuții cu parlamentari ai AUR pentru formarea unei majorități, în momentul negocierilor pentru învestirea Guvernului Veștea. 

„Alianța pentru Unirea Românilor solicită președintelui României, Nicușor Dan, să-l demită de îndată pe consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac. Implicarea directă a domnului Tomac în discuții cu parlamentari ai AUR, confirmate public, reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administrației Prezidențiale în viața internă a partidelor parlamentare și o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români”, potrivit unui comunicat transmis de AUR pe 23 iulie. 

AUR îl acuză, practic, pe Tomac că a „recunoscut că a inițiat și a participat la aceste discuții”. 

„Președintele Nicușor Dan a declarat public la Cluj, în data de 24 iunie 2026, că, odată cu nominalizarea unui premier, Administrația Prezidențială nu trebuie să se mai implice în discuțiile dintre partide. Acest principiu a fost încălcat flagrant.

Un consilier prezidențial care se implică în astfel de manevre pune în pericol credibilitatea instituției prezidențiale și transformă Cotroceniul într-un actor de negociere politică de culise, în loc să rămână garant al Constituției și al respectului față de Parlament”, mai susține partidul condus de George Simion.

Acuzațiile AUR vin la scurt timp după ce George Simion a spus că a avut discuții informale cu Nicușor Dan în contextul învestirii Guvernului Veștea și că Eugen Tomac, alături de Adrian Veștea, l-ar fi chemat la Vila Lac pe Mohammad Murad pentru a convinge parlamentari AUR să îl voteze pe liberal în Parlament.

  • Reamintim că Guvernul Veștea nu a trecut de votul parlamentarilor, după ce George Simion le-a cerut aleșilor AUR să plece din plen în timpul discursului. Detalii, aici.

Contactat de Digi24.ro, Eugen Tomac a refuzat să comenteze acuzațiile lansate de AUR și cererea de demitere a sa, adresată președintelui Nicușor Dan.

În schimb, în dimineața zilei de 23 iulie, consilierul prezidențial onorific a declarat pentru știripesurse că nu a sunat niciodată vreun membru AUR și că nu a solicitat niciodată vreo întâlnire vreunui parlamentar AUR. A recunoscut, însă, că s-a întâlnit cu parlamentari AUR la solicitarea lor.

CITEȘTE ȘI: Tomac sugerează că întâlnirea lui Veștea cu AUR a fost o greșeală de imagine: „Era mai potrivit să nu aibă loc”

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zohran Mamdani
1
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
EU Summit
2
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
Actrița Kaylee Hottle
3
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Președintele Donald Trump.
4
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o...
cersetorieee
5
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit...
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată: ”Am avut încredere în el. A fost un șoc”
Digi Sport
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată: ”Am avut încredere în el. A fost un șoc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan, președintele României, îl primește pe Mark Rutte, secretarul general NATO, la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025.
România primește 2,15 miliarde de euro din cea mai mare investiție NATO pentru extinderea conductelor de combustibil
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu: Nicușor Dan inventează articole din Constituție și face un abuz. Sunt trei actori responsabili pentru blocajul politic
traian basescu
Băsescu îi critică pe liderii politici care au negociat în secret cu AUR: „Se duc cu scufița în mână și spun: nenea Simion, te rugăm”
George Simion.
George Simion susține că a avut discuții informale cu Nicușor Dan pentru învestirea Guvernului Veștea
grindeanu simion
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea. „Părea că nu sunt interesați de șefia Senatului”
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, anunț despre PNRR înainte de o săptămână decisivă: Unul...
Tudorel Toader la o sedinta
Tudorel Toader explică decizia CCR privind secretizarea declarațiilor...
BUCURESTI - MINISTERUL ENERGIEI - CONFERINTA - 17 DEC 2024
Ședință la Ministerul Energiei după blocarea livrărilor de petrol din...
Turkey NATO Summit Trump
Trump anunță că Washingtonul va aproba acordul nuclear cu Arabia...
Ultimele știri
A murit marea actriță Adela Mărculescu
Urmărit internațional, prins în trafic. Acesta era condamnat pentru un furt comis în 2023
Momentul în care o dronă ucraineană lovește un sistem rusesc de 50 de milioane de $: „Nu se așteptau la o astfel de primire «caldă»”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A câștigat 31 de milioane de lire, dar a rămas fără nimic. Drama campioanei de Grand Slam: „Am avut încredere...
Cancan
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Fanatik.ro
Anunțul FRF: FC U Craiova joacă primul meci oficial în 2026!
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Primul „11” al FCSB cu Auda. Decizia în privința lui Boutoutaou. Exclusiv
Adevărul
Lamborghini filmat din elicopter efectuând trei depășiri pe linia continuă. Pedeapsa primită de șofer
Playtech
Asociațiile de proprietari schimbă listele de întreținere. Regula pe care trebuie să o respecte legată de...
Digi FM
„Asta nu este medicină". Discursul unei absolvente de la UMF Iași a devenit viral: ce a reproșat conducerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Verdict fără milă în presa din Italia
Pro FM
Primele imagini cu Billie Eilish de pe platourile filmului „The Bell Jar”. Inedita transformare a vedetei pop...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Va apărea un nou film Deadpool!” Anunțul făcut de Ryan Reynolds și decizia neașteptată privind rolul său
Fotografie principala articol (1)
Banca Centrală de Celule Stem REGINA MARIA, prima din România autorizată să fabrice produse de terapie...
Newsweek
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Matt Damon dezvăluie cine i-a fost dublură în „The Odyssey”: „Avea cele mai impresionante brațe, i-am...
UTV
Apartamentul lui Jorge din Mamaia Nord a fost devastat de turiști. Artistul estimează pagube de mii de euro...