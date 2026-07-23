AUR îi cere lui Nicușor Dan să îl demită pe Eugen Tomac. Partidul reclamă „o imixtiune inacceptabilă în viața partidelor parlamentare”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) îi cere președintelui Nicușor Dan să îl demită pe consilierul prezidențial Eugen Tomac. AUR îl acuză pe Tomac că s-ar fi implicat în discuții cu parlamentari ai AUR pentru formarea unei majorități, în momentul negocierilor pentru învestirea Guvernului Veștea.

„Alianța pentru Unirea Românilor solicită președintelui României, Nicușor Dan, să-l demită de îndată pe consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac. Implicarea directă a domnului Tomac în discuții cu parlamentari ai AUR, confirmate public, reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administrației Prezidențiale în viața internă a partidelor parlamentare și o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români”, potrivit unui comunicat transmis de AUR pe 23 iulie.

AUR îl acuză, practic, pe Tomac că a „recunoscut că a inițiat și a participat la aceste discuții”.

„Președintele Nicușor Dan a declarat public la Cluj, în data de 24 iunie 2026, că, odată cu nominalizarea unui premier, Administrația Prezidențială nu trebuie să se mai implice în discuțiile dintre partide. Acest principiu a fost încălcat flagrant.

Un consilier prezidențial care se implică în astfel de manevre pune în pericol credibilitatea instituției prezidențiale și transformă Cotroceniul într-un actor de negociere politică de culise, în loc să rămână garant al Constituției și al respectului față de Parlament”, mai susține partidul condus de George Simion.

Acuzațiile AUR vin la scurt timp după ce George Simion a spus că a avut discuții informale cu Nicușor Dan în contextul învestirii Guvernului Veștea și că Eugen Tomac, alături de Adrian Veștea, l-ar fi chemat la Vila Lac pe Mohammad Murad pentru a convinge parlamentari AUR să îl voteze pe liberal în Parlament.

Reamintim că Guvernul Veștea nu a trecut de votul parlamentarilor, după ce George Simion le-a cerut aleșilor AUR să plece din plen în timpul discursului. Detalii, aici.

Contactat de Digi24.ro, Eugen Tomac a refuzat să comenteze acuzațiile lansate de AUR și cererea de demitere a sa, adresată președintelui Nicușor Dan.

În schimb, în dimineața zilei de 23 iulie, consilierul prezidențial onorific a declarat pentru știripesurse că nu a sunat niciodată vreun membru AUR și că nu a solicitat niciodată vreo întâlnire vreunui parlamentar AUR. A recunoscut, însă, că s-a întâlnit cu parlamentari AUR la solicitarea lor.

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Editor : M.G.