Partidul AUR îi cere președintelui Nicușor Dan să prezinte public obiectivele pe care le susține România la negocierile privind adoptarea bugetului UE 2028-2034. AUR cere un buget actualizat cu inflația pentru agricultura europeană și o subvenție de cel puțin 200 de euro pe hectar pentru fermierii români.

„În zilele de 26 și 27 noiembrie 2026, liderii statelor membre s-au reunit la Bruxelles, în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European dedicate Cadrului Financiar Multianual 2028–2034. România a fost reprezentată de Președintele Nicușor Dan. Discuțiile s-au încheiat fără niciun acord, pe fondul unor divergențe profunde între statele membre privind agricultura, coeziunea și apărarea, iar negocierile au fost amânate pentru luna următoare”, arată AUR într-un comunicat transmis vineri.

În continuare, AUR îi cere președintelui să spună cu ce obiective merge la negocierile de la Consiliul European.

„Având în vedere disensiunile existente în acest moment la nivel european, Partidul AUR îi solicită Președintelui Nicușor Dan să facă publice, înainte de reluarea negocierilor:

1. Punctele concrete pe care le-a susținut în numele României la Bruxelles, inclusiv în calitate de copreședinte al grupului „Prietenii Coeziunii”.

2. Nivelul minim de finanțare pentru agricultură pe care România îl consideră acceptabil și dacă susține pragul de 433 de miliarde de euro.

3. Obiectivele României privind fondurile europene pentru coeziune și dezvoltare.

4. Strategia prin care va apăra interesul României în fața presiunilor pentru reducerea bugetului venite din partea contributorilor neți.

5. Dacă România își va exercita dreptul de veto, în condițiile în care bugetul multianual se adoptă în unanimitate, în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile unui buget corect pentru România.”

AUR mai menționează că „își reafirmă poziția, susținută în mod constant: agricultura europeană are nevoie, pentru noul exercițiu financiar, de un buget de cel puțin 433 de miliarde de euro, adică un buget actualizat cu inflația, și nu de cele aproximativ 300 de miliarde de euro propuse de Comisia Europeană. Orice nivel inferior înseamnă, în termeni reali, o tăiere a sprijinului pentru fermierii europeni și, în primul rând, pentru fermierii români. Aceeași poziție este susținută și de partenerii noștri din Polonia, în special de sindicatul Solidarność.

AUR a susținut încă de la început o subvenție de cel puțin 200 de euro pe hectar pentru fermierii români și dreptul fermierilor și antreprenorilor din agricultura românească de a se dezvolta cel puțin la nivelul mediei europene, în condiții egale cu orice alt actor din spațiul european. Susținem inițiativele asociațiilor românești care luptă pentru interesul și viitorul fermierilor români”.

Editor : B.P.