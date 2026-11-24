Deputata AUR Laura Gherasim a răspuns, marți, punctului de vedere transmis de Administrația Prezidențială privind raportul parlamentar referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Ea susține că reacția Cotroceniului confirmă una dintre concluziile cercetării parlamentare: Curtea Constituțională ar fi anulat scrutinul înainte de a avea toate probele necesare. Ea îi solicită președintelui Nicușor Dan să dispună desecretizarea documentelor relevante, să pună actele la dispoziția procurorilor și să facă demersuri pentru cercetarea persoanelor implicate.

„Consider deosebit de grav faptul că Administrația Prezidențială recunoaște astăzi că probele de care dispunea Curtea Constituțională la momentul anulării alegerilor erau incomplete și justifică această situație prin lipsa timpului necesar verificării lor. Practic, instituția prezidențială confirmă una dintre constatările cercetării parlamentare”, a transmis deputata AUR, potrivit unui comunicat de presă al partidului.

Gherasim susține că decizia CCR din 6 decembrie 2024 nu ar fi respectat condițiile prevăzute de Legea nr. 370/2004 pentru anularea alegerilor. În opinia sa, articolul 146 litera f) din Constituție stabilește atribuția Curții de a veghea la respectarea procedurii de alegere a președintelui și de a confirma rezultatele votului, în timp ce articolul 52 din legea electorală reglementează condițiile concrete în care scrutinul poate fi anulat.

Deputata afirmă că legea prevede că anularea poate fi dispusă în cazul unei fraude care a influențat atribuirea mandatului sau ordinea candidaților care intră în turul al doilea și că, prin Hotărârea nr. 32, CCR ar fi dispus o măsură care nu era prevăzută de cadrul legal.

„Curtea Constituțională și-a atribuit și a exercitat o competență pe care nici Constituția, nici legile țării nu i-au conferit-o. În doctrina dreptului public, asumarea și exercitarea unei puteri neatribuite se califică drept uzurpare de putere”, susține Laura Gherasim.

Un alt argument invocat de deputata AUR privește autosesizarea Curții Constituționale și faptul că, prin Hotărârea nr. 31 din 2 decembrie 2024, instituția validase rezultatul primului tur și stabilise organizarea celui de-al doilea tur. Gherasim întreabă în baza cărei prevederi legale CCR a putut reveni, patru zile mai târziu, asupra unei hotărâri definitive.

AUR contestă argumentele privind probele și influența asupra votului

Laura Gherasim critică și explicația Administrației Prezidențiale potrivit căreia diferența dintre scorul unui candidat în sondaje și rezultatul obținut la alegeri ar fi indicat o distorsionare a competiției electorale. Deputata susține că sondajele nu reprezintă probe juridice ale fraudei și că legea nu impune ca rezultatul votului să corespundă estimărilor sociologice.

„Cetățenii României nu au obligația de a vota în conformitate cu rezultatele sondajelor de opinie, iar diferența dintre estimările unei societăți comerciale care efectuează sondaje și votul exprimat de cetățeni nu poate constitui temei pentru anularea alegerilor”, a afirmat aceasta.

Gherasim mai spune că verificările efectuate după anularea scrutinului nu pot justifica retroactiv o decizie luată fără ca toate probele să fi fost disponibile la momentul respectiv.

„Într-un stat de drept, probele trebuie să preexiste actului prin care autoritatea dispune o măsură atât de gravă. Cercetările efectuate ulterior nu pot conferi retroactiv legalitate unei hotărâri pronunțate în alte condiții de fapt și de drept”, a transmis deputata.

Ea contestă și interpretarea referitoare la raportul Comisiei de la Veneția, susținând că documentul din ianuarie 2025 nu a validat hotărârea CCR și că recomandările acestuia trebuie citite integral, inclusiv în ceea ce privește existența unor probe suficiente, proporționalitatea măsurii și garanțiile procedurale.

În privința presupuselor ingerințe străine, deputata afirmă că raportul parlamentar nu s-a bazat exclusiv pe analiza finanțării campaniei „Echilibru și Verticalitate", ci și pe documente, răspunsuri instituționale și informații comunicate de platformele digitale. Ea cere explicații privind informațiile despre ingerințele rusești vehiculate public pentru justificarea anulării alegerilor și documentele care au stat la baza acestor afirmații.

Ce îi cere Laura Gherasim președintelui Nicușor Dan

În finalul comunicatului, deputata AUR îi adresează președintelui Nicușor Dan mai multe solicitări. Printre acestea se numără eliberarea din funcție a consilierilor prezidențiali pe care îi consideră nepregătiți profesional și înlocuirea lor cu persoane selectate pe criterii de competență.

Gherasim îi cere, de asemenea, șefului statului să întreprindă demersurile legale pentru cercetarea tuturor persoanelor care au contribuit la anularea alegerilor, în vederea stabilirii eventualelor responsabilități de către autoritățile judiciare.

„Faptul că dumneavoastră ați fost unul dintre beneficiarii politici direcți ai anulării alegerilor prezidențiale din anul 2024 nu ar trebui să vă împiedice să faceți acest demers. Dimpotrivă, consider că aveți cu atât mai mult o obligație morală față de cetățenii acestei țări de a contribui la lămurirea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut acele evenimente”, a transmis deputata.

O altă solicitare vizează desecretizarea documentelor și stenogramelor ședințelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării care au legătură cu anularea alegerilor prezidențiale, precum și punerea documentelor relevante aflate la Administrația Prezidențială la dispoziția organelor de urmărire penală.

„Dacă vă doriți cu adevărat să fiți respectat de acești oameni, vă rog să aveți în vedere că aveți posibilitatea, în virtutea înaltei demnități pe care o ocupați, să contribuiți la aflarea adevărului și la tragerea la răspundere, în condițiile legii, a celor vinovați, chiar dacă acest adevăr v-ar putea fi defavorabil din punct de vedere politic”, a mai afirmat Laura Gherasim.

Reacția deputatei vine după ce Administrația Prezidențială a transmis, marți, că raportul AUR nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor din 2024. Cotroceniul a susținut că decizia CCR a fost justificată de promovarea netransparentă a unui candidat pe rețelele sociale, publicitatea electorală nemarcată și încălcarea regulilor de finanțare a campaniei. Președintele Nicușor Dan a afirmat, la rândul său, că raportul nu aduce nimic nou și că anularea primului tur a fost o decizie corectă: „Evident, asta spune comunicatul pe care l-am dat”.

Editor : A.P.