AUR îl acuză pe Nicușor Dan că „nu respectă independenţa Justiţiei” și cere sesizarea CCR privind referendumul între magistrați

AUR a cerut duminică preşedinţilor celor două Camere, premierului şi preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze CCR, după anunțul preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în Justiţie. Partidul condus de George Simion îl acuză pe șeful statului „că nu respectă independenţa Justiţiei şi că îşi permite să ordone instituţiilor-cheie ce să facă”.

Potrivit AUR, conflictul este unul direct şi cât se poate de evident între preşedintele României şi puterea judecătorească.

„Preşedintele Nicuşor Dan nu ţine cont de Constituţie, de legi şi alege să intervină brutal în sistemul de justiţie din România. Anunţul făcut de acesta privind organizarea unui aşa-zis referendum în interiorul corpului magistraţilor reprezintă o nouă şi gravă interferenţă a politicului în Justiţie. A spune public că, în funcţie de un vot intern, Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgenţă este o ameninţare directă la adresa independenţei puterii judecătoreşti. Aceasta nu este o opinie politică, ci un conflict juridic de natură constituţională între Preşedintele României şi puterea judecătorească. Într-un stat de drept, asemenea conflicte sunt soluţionate de Curtea Constituţională a României, care are obligaţia de a apăra principiul separaţiei puterilor în stat”, atrage atenţia AUR, într-un comunicat.

Reprezentanţii AUR mai arată că, prin declaraţiile sale, Nicuşor Dan transmite un „mesaj periculos”: că nu respectă independenţa Justiţiei şi că îşi permite să ordone instituţiilor-cheie ce să facă.

„Ameninţarea cu desfiinţarea sau forţarea plecării CSM este o interferenţă brutală, fără precedent, care subminează statul de drept. Mai mult, preşedintele nu are ce referendum să convoace în interiorul sistemului de justiţie. Există deja un referendum naţional, validat prin votul românilor, care a stabilit clar contrariul: fără intervenţii politice în justiţie şi fără ordonanţe de urgenţă care să o afecteze. Astăzi, Nicuşor Dan încalcă tocmai voinţa populară exprimată atunci”, susţine AUR.

Conform sursei citate, preşedintele României nu are competenţa constituţională de a interveni, direct sau indirect, în organizarea şi funcţionarea autorităţii judecătoreşti.

Justiţia este o putere distinctă în stat, iar independenţa acesteia este garantată prin Constituţie, inclusiv prin rolul Consiliului Superior al Magistraturii, care nu poate fi subminat prin iniţiative politice sau consultări populare cu caracter manipulativ, se mai arată în comunicat.

„Nu negăm că există probleme în sistemul de justiţie. Dar adevărata miză a acestui demers este alta: controlul numirilor la vârful parchetelor, acolo unde CSM are un rol esenţial. Puterea de astăzi inventează reguli neconstituţionale pentru a-şi atinge obiectivele, exact cum a procedat şi anul trecut pe 6 decembrie, atunci când a fost anulat votul a aproape 10 milioane de români. AUR atrage atenţia că un referendum nu poate fi folosit ca instrument de presiune politică asupra Justiţiei şi nici ca pretext pentru a redesena echilibrul constituţional dintre puterile statului. Orice tentativă de a transfera decizia privind organizarea Justiţiei din cadrul constituţional către un exerciţiu populist reprezintă un pericol real pentru statul de drept. Este ironic şi profund îngrijorător faptul că acelaşi preşedinte care invocă public 'lupta împotriva extremismului' şi 'apărarea democraţiei' este cel care forţează limitele Constituţiei şi încearcă să subordoneze Justiţia voinţei politice, relativizând rolul instituţiilor fundamentale ale statului”, mai afirmă reprezentanţii AUR.

Partidul va face opoziţie totală şi naţională - mai transmite sursa citată.

„Vom folosi toate instrumentele constituţionale şi legale pentru a apăra separaţia puterilor în stat, independenţa Justiţiei şi ordinea constituţională. Ceea ce se întâmplă în aceste zile nu este o reformă, ci un asalt asupra Justiţiei şi democraţiei. Dacă nu este oprit, riscul este pierderea independenţei şi suveranităţii statului”, este mesajul AUR.

Editor : C.L.B.