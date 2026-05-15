AUR îl acuză pe Nicuşor Dan de „dublă măsură” în cazul Oanei Gheorghiu: „În interiorul propriului sistem, totul devine relativ”

Declaraţia lui Nicuşor Dan în cazul vicepremierului Oana Gheorghiu „confirmă încă o dată dubla măsură care defineşte această guvernare şi întregul sistem construit în jurul ei”, se arată într-un comunicat al lui Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, citat de Agerpres.

„Când adversarii politici sunt vizaţi de acuzaţii sau suspiciuni, verdictul vine instant: «corupţie», «penali», «pericol pentru statul de drept». Când scandalurile izbucnesc însă în propria tabără, brusc «nu se pot face încadrări juridice», «trebuie analizat», «să aşteptăm». Exact acelaşi tipar pe care l-am văzut şi în cazul Anastasiu”, potrivit comunicatului transmis de Petrișor Peiu.

„Orice român vede foarte clar despre ce este vorba. Dar pentru Nicuşor Dan şi cercul său politic, corupţia pare să existe doar la adversari. În interiorul propriului sistem, totul devine relativ, interpretabil şi demn de înţelegere.

Mai grav este că preşedintele încearcă să mute discuţia spre «marea evaziune», ca şi cum un posibil abuz sau o posibilă ilegalitate din interiorul Guvernului ar deveni mai puţin gravă dacă există şi alte probleme în societate. Această logică este exact motivul pentru care românii şi-au pierdut încrederea în actuala clasă politică”, se mai arată în documentul citat.

„Au promis meritocraţie şi curăţenie morală. Au ajuns să ofere protecţie politică propriilor oameni şi să caute explicaţii pentru fiecare scandal care îi loveşte.

Românii s-au săturat de această ipocrizie permanentă, în care legea este invocată selectiv, iar standardele se schimbă în funcţie de culoarea politică a celui implicat”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat vineri, 15 mai, în cadrul unor declarații de presă susținute la expoziția internațională „Black Sea Defence, Aerospace and Security - BSDA 2026”, dacă el consideră că Oana Gheorghiu ar trebui să se retragă din funcția de vicepremier, în contextul scandalului legat de mailurile privind o companie germană.

„Nu sunt eu organul competent să fac încadrări juridice, nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forța este că trebuie să ne uităm la marea uriașă corupție, miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune. Trebuie să avem un echilibru între acuzațiile pe care le facem”, a fost răspunsul președintelui Nicușor Dan.

