Live TV

AUR îl acuză pe Nicuşor Dan de „dublă măsură” în cazul Oanei Gheorghiu: „În interiorul propriului sistem, totul devine relativ”

Data publicării:
aur
Sigla AUR la Palatul Parlamentului din București, 7 iulie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Declaraţia lui Nicuşor Dan în cazul vicepremierului Oana Gheorghiu confirmă încă o dată dubla măsură care defineşte această guvernare şi întregul sistem construit în jurul ei”, se arată într-un comunicat al lui Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, citat de Agerpres.

Când adversarii politici sunt vizaţi de acuzaţii sau suspiciuni, verdictul vine instant: «corupţie», «penali», «pericol pentru statul de drept». Când scandalurile izbucnesc însă în propria tabără, brusc «nu se pot face încadrări juridice», «trebuie analizat», «să aşteptăm». Exact acelaşi tipar pe care l-am văzut şi în cazul Anastasiu”, potrivit comunicatului transmis de Petrișor Peiu.

Orice român vede foarte clar despre ce este vorba. Dar pentru Nicuşor Dan şi cercul său politic, corupţia pare să existe doar la adversari. În interiorul propriului sistem, totul devine relativ, interpretabil şi demn de înţelegere.

Mai grav este că preşedintele încearcă să mute discuţia spre «marea evaziune», ca şi cum un posibil abuz sau o posibilă ilegalitate din interiorul Guvernului ar deveni mai puţin gravă dacă există şi alte probleme în societate. Această logică este exact motivul pentru care românii şi-au pierdut încrederea în actuala clasă politică”, se mai arată în documentul citat.

Au promis meritocraţie şi curăţenie morală. Au ajuns să ofere protecţie politică propriilor oameni şi să caute explicaţii pentru fiecare scandal care îi loveşte.

Românii s-au săturat de această ipocrizie permanentă, în care legea este invocată selectiv, iar standardele se schimbă în funcţie de culoarea politică a celui implicat”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat vineri, 15 mai, în cadrul unor declarații de presă susținute la expoziția internațională „Black Sea Defence, Aerospace and Security - BSDA 2026”, dacă el consideră că Oana Gheorghiu ar trebui să se retragă din funcția de vicepremier, în contextul scandalului legat de mailurile privind o companie germană. 

„Nu sunt eu organul competent să fac încadrări juridice, nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forța este că trebuie să ne uităm la marea uriașă corupție, miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune. Trebuie să avem un echilibru între acuzațiile pe care le facem”, a fost răspunsul președintelui Nicușor Dan.

Citește și:

Sindicatul Angajaților din Guvern cere demisia Oanei Gheorghiu și a lui Irineu Darău. „Guvernul nu este talcioc”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
buletin de vot urna inquam octav ganea
2
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
xi jinping
3
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
Screenshot 2026-05-13 230514
4
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
5
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
FOTO Adevărul din spatele imaginilor care au lăsat ”mască” întreaga planetă
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginilor care au lăsat ”mască” întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Martina Ornea
Nicușor Dan a numit un nou consilier de stat. Cine este Martina Orlea, care a supervizat sectoare cheie ale campaniei prezidențiale
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan a promulgat legea de înființare a Universității „Tomis” din Constanța
sport paralimpic
1 septembrie devine Ziua Națională a Sportului Paralimpic. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan
INSTANT_GUVERN_BRIEFING_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan îi ia apărarea Oanei Gheorghiu: „Nu consider că a făcut ceva ilegal și imoral”
bolojan si grindeanu in parlament
Bolojan spune că PNL nu va susține un premier tehnocrat dacă PSD face parte din Guvern: „Nu mai e cale de întors”
Recomandările redacţiei
Trump Xi
Ce a câștigat și ce a pierdut Trump din summitul cu Xi. Cristian...
Ce este hantavirusul. Foto Getty Images
Suspiciune de hantavirus la Arad. Autorităţile au declanşat o anchetă...
leu grafic bani scadere romania
Theodor Stolojan: De câțiva ani, economia României pierde din suflu/...
2026-05-14-2622
„E bătută în cap”. Discuții despre intervenții politice pentru un...
Ultimele știri
Israelul şi Libanul prelungesc armistiţiul cu 45 de zile, după negocierile de la Washington
Ilie Bolojan este considerat „ceva extraordinar, un soi de Mesia”, susține Traian Băsescu: „Vital pentru România este să aibă guvern”
Liderii Armatei SUA, luați la întrebări de republicani după anularea trimiterii de soldați în Polonia: „Nu suntem mulțumiți”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu vreau să îndulcesc realitatea". Monica Lewinsky își spune adevărul, la 30 de ani de la scandalul amoros...
Cancan
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici...
Fanatik.ro
Cristi Borcea anunță o mare catastrofă pentru România. A investit 35 de milioane de euro, iar acum regretă
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Fenomenul meteo care va face ravagii în această toamnă! Meteorologii de la AccuWeather avertizează: ”Va fi...
Adevărul
Eurovision și matematica scandalului: ce dezvăluie o analiza statistică despre votul „aranjat” din 2022
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Fiul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la un eveniment. Antim, fascinat de avioane și deloc intimidat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat...
Pro FM
"Mă declar fan". Profesor de canto celebru în SUA, impresionat de Alexandra Căpitănescu: "Atâta tehnică...
Film Now
Sharon Stone, în rochie mini la tv, picior peste picior pe canapea. „Arăți grozav, fantastic”, i-a spus Jimmy...
Adevarul
Filiera Horia Constantinescu din dosarul procurorilor corupți. Cum ar fi fost „grăbită” o anchetă, la cererea...
Newsweek
Victorie în instanță! Un pensionar obține mai multe puncte de stabilitate la pensie. Câți bani ia în plus?
Digi FM
Dan Negru, reacție acidă după semifinala Eurovision 2026 în care a fost și Alexandra Căpitănescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
În loc de geantă de lux, soțul i-a cumpărat o cămilă de peste 700 de kilograme: „Sunt animale incredibil de...
Film Now
Daniel Craig, greu de înlocuit. Încă se caută noul James Bond. Cele mai proaspete informații oferite de...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...