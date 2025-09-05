AUR îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea dacă nu face referendum privind trimiterea de trupe în Ucraina. Care e poziția României

Liderul europarlamentarilor AUR și vicepreşedintele partidului Adrian Axinia i-a cerut președintelui Nicușor Dan să demareze procedura convocării unui referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menţinere a păcii în Ucraina. În caz contrar, formațiunea condusă de George Simion va declanșa strângerea de semnături necesare suspendării şi demiterii acestuia. Șeful statului a declarat, ieri, că țara noastră nu va trimite militari în Ucraina. Același lucru a spus, în mai multe rânduri, și premierul Ilie Bolojan.

Axinia susține că „acest proces este necesar în contextul în care, fără consultare, fără mandat din partea Parlamentului României şi fără o decizie în acest sens în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, şeful statului a decis unilateral să participe la Summitul «Coalition of Willing» (reuniunea «Coaliției Voinței» - n.r.) şi să adere la un plan prin care 26 de state se angajează să ofere garanţii de securitate Ucrainei «printr-o forţă de reasigurare la sol, pe mare şi în aer», conform declaraţiilor Preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron”.

AUR consideră că românii nu sunt de acord cu trimiterea de trupe în Ucraina, nici în război, nici pentru menţinerea păcii, şi că acest lucru ar reprezenta o mare vulnerabilitate pentru România în cazul reizbucnirii conflictului.

„Având în vedere lipsa de legitimitate a actualei Puteri politice şi dorinţa evidentă a românilor de a nu fi implicaţi în conflictul din Ucraina, este evident că o decizie trebuie luată doar după consultarea poporului. De aceea, îi solicit oficial Preşedintelui României să declanşeze procedura unui referendum consultativ în baza prerogativelor care îi sunt oferite de articolul 90 din Constituţie.

O decizie a Guvernului în sensul participării la o misiune militară în Ucraina, fie ea şi de menţinere a păcii, ar fi o încălcare gravă a voinţei poporului român şi a articolului 4 alineatul 1 din legea fundamentală: (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.”, a declarat Axinia, liderul europarlamentarilor AUR, conform sursei citate.

Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor militează în mod activ pentru mai multă transparenţă referitor la deciziile luate privind situaţia din Ucraina.

AUR îi cere lui Nicușor Dan să desecretizeze toate documentele referitoare la ajutorul militar oferit Ucrainei

Pe de o parte, AUR îi solicită preşedintelui desecretizarea tuturor documentelor referitoare la ajutorul militar oferit Ucrainei.

„Pe de altă parte, AUR vrea ca toate deciziile, inclusiv cele referitoare la participarea la mecanisme europene de tip ReArm Europe sau programul de înzestrarea militară SAFE, să fie validate în prealabil în Parlamentul României în urma unei dezbateri publice consistente”, mai spune partidul condus de George Simion.

Acest lucru este necesar mai ales în condiţiile în care există o presiune bugetară atât de consistentă, consideră Axinia.

În cazul în care Nicuşor Dan „nu va catadicsi să convoace acest referendum şi va insista, alături de Guvern, pe ideea trimiterii de trupe româneşti în Ucraina, atunci AUR va lua în calcul declanşarea strângerii de semnături necesare suspendării şi demiterii din funcţie a şefului statului.

„Dacă americanii, conform preşedintelui Donald Trump, refuză să trimită trupe în Ucraina, un asemenea gest din partea României ar putea avea consecinţe extrem de grave. Nicuşor Dan nu a primit un mandat în acest sens la alegerile din 18 mai. Deci, dacă va alege să meargă pe acest drum extrem de periculos, AUR se vede obligat să purceadă la strângerea de semnături pentru un referendum de suspendare şi demitere a Preşedintelui în exerciţiu. Nu ne dorim acest lucru, dar am fi obligaţi să acţionăm, fiind evident că Puterea executivă – Preşedinte şi Guvern – nesocoteşte voinţa românilor”, a spus Adrian Axinia.

„Mai mult decât atât, AUR consideră că orice acţiune militară a României care nu este circumscrisă demersurilor NATO – aşa cum este această structură încropită intitulată «Coalition of Willing» – depăşeşte cadrul angajamentelor internaţionale ale ţării noastre. Francezii pot să facă ce vor ei. Nu înseamnă însă că, dacă Macron, vrea să genereze un incendiu, pentru a uita lumea de instabilitatea politică din ţara sa şi pentru a se perpetua la Putere, trebuie să ne dăm şi noi cu capul de zid”, a concluzionat vicepreședintele AUR.

Nicușor Dan spune că România nu trimite trupe în Ucraina: „Vom sprijini logistic operațiunile de menținere a păcii”

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operațiunile de menținere a păcii atunci când condiții pentru pace vor fi îndeplinite, notează Agerpres.

„Multe din țările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeași decizie pe care o avem și noi - de a nu trimite oameni în Ucraina, după o eventuală pace sau o eventuală încetare a focului. În schimb, vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operațiunile de menținere a păcii. Numai că pentru asta trebuie să ajungem la pace sau măcar la încetarea focului”, a explicat șeful statului la Antena 1.

El a amintit de momentul în care lideri europeni l-au însoțit pe președintele Volodimir Zelenski la întâlnirea cu președintele american Donald Trump, la Washington.

„Era un oarecare optimism că Rusia, în fața acestui angajament diplomatic, ar putea să vină repede la discuții. Eu mi-am manifestat pesimismul care iată că se confirmă în momentul ăsta. Rusia nu și-a dorit niciodată pacea în Ucraina”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat importanța SUA în ceea ce privește gestionarea conflictului.

„Mi-aș dori ca Statele Unite să fie implicate inclusiv pe partea de sancțiuni, pentru că sancțiunile pe care le pot dispune Statele Unite către Rusia pot să fie foarte consistente și foarte constrângătoare pentru Rusia. Cam ăsta e momentul la care noi ne aflăm acum”, a arătat el.

