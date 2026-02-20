AUR îl atacă pe Nicușor Dan: „O deplasare ratată. România a fost marginalizată la Washington”

Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a catalogat vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace, drept „o deplasare ratată” și a declarat că actuala conducere politică „nu mai are soluții, nu mai are viziune și nu mai are credibilitate”. Acesta a subliniat că singura cale pentru ca România să își recapete relevanța internațională este organizarea de alegeri anticipate.

„Deplasarea președintelui României la Washington, urmărită cu interes și speranță de milioane de români, s-a încheiat fără niciun rezultat concret pentru români și pentru România. România a fost marginalizată și a pierdut relevanța internațională sub actuala conducere politică”, a afirmat Dungaciu, potrivit unui comunicat de presă al AUR.

El a criticat poziția ocupată de președinte la reuniune, descriind-o drept „o postură de inferioritate diplomatică, care nu reflectă nici potențialul, nici drepturile și nici importanța strategică a statului român”.

Citește și: De ce a ales Nicușor Dan să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace și nu a mers la Davos sau la Munchen

„Președintele României a fost prezent ca observator, fără nicio întrevedere bilaterală cu președintele Statelor Unite și fără nici măcar o fotografie oficială comună”, a mai spus Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a criticat și conținutul intervenției oficiale.

„În cele două minute și nouă secunde pe care le-a avut la dispoziție, președintele României nu a reușit să transmită niciun mesaj strategic major. A vorbit despre tehnicalități, a fost pragmatic acolo unde nu trebuia să fie. Este președintele României, nu premierul! Nu a vorbit despre rolul României ca furnizor de securitate în Orientul Mijlociu, despre cetățenii români din regiune sau despre războiul din Ucraina”, a completat Dungagiu.

Citește și: Nicușor Dan: „Avem o miză importantă de securitate. Suntem într-o zonă complicată a lumii, a Europei”

Acesta a mai spus că „România trebuie să redevină un stat respectat la nivel internațional”.

„România trebuie să redevină un partener relevant. România trebuie să redevină un actor care contează. Pentru acest lucru, este nevoie de o nouă direcție, de o nouă viziune și de o nouă soluție. Primul pas spre aceste lucruri îl reprezintă alegerile anticipate, singurele care pot reseta, cu adevărat, România”, conform prim-vicepreședintelui AUR.

Dungaciu a mai subliniat că vizita a fost „marcată de improvizație, ezitare și lipsă de coerență diplomatică” și că lipsa unei fotografii oficiale sau a unor întâlniri bilaterale transmite un mesaj clar de slăbiciune și marginalizare a României în relațiile internaționale.

Citește și: Reacția lui Nicușor Dan, după ce Trump l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul trecut”. Ce spune despre imaginea României în SUA

Editor : Ana Petrescu