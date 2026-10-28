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AUR îl cheamă pe Luca Niculescu la „Ora prim-ministrului” pentru a explica cum va reduce Guvernul deficitul bugetar fără noi taxe

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Luca Niculescu
Luca Niculescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Grupul AUR din Camera Deputaților îl cheamă pe premierul Luca Niculescu la „Ora prim-ministrului”, pe 2 noiembrie 2026, pentru a prezenta situația deficitului bugetar al României și măsurile prin care Guvernul intenționează să îl reducă în următorii ani, fără noi majorări de taxe sau reduceri ale investițiilor publice.

Parlamentarii AUR îi cer șefului Executivului să prezinte deficitul bugetar estimat pentru 2026, calculat potrivit metodologiei europene ESA, și să explice diferența față de deficitul cash, care reflectă încasările și plățile efective ale statului.

Pentru acest an, ținta de deficit cash este de 6,2% din PIB, în timp ce ținta ESA este de 6,0% din PIB. Formațiunea vrea să afle de ce situația este inversă față de 2024 și 2025, când deficitul calculat după regulile europene a fost mai mare, precum și ce plăți aferente anilor anteriori explică diferența.

O altă solicitare privește planul de reducere a deficitului pentru perioada 2027-2030. Premierul este chemat să prezinte măsurile concrete pe care Guvernul intenționează să le adopte și impactul financiar al fiecăreia, exprimat în lei. AUR cere inclusiv precizarea țintei de deficit pentru 2028 și explicarea modului în care România ar urma să ajungă la un deficit de 2,8% din PIB în 2030, fără introducerea unor taxe noi și fără diminuarea investițiilor publice.

„Premierul are obligația să vină în fața Parlamentului cu cifre, măsuri și termene precise, nu cu noi promisiuni. Deficitul bugetar nu poate fi redus doar pe hârtie, iar nota de plată nu trebuie transferată din nou cetățenilor și economiei românești”, a transmis formațiunea, potrivit comunicatului de presă. 

Citește și: USR cere explicații despre bugetul României. Alexandru Nazare, chemat la Ora Guvernului pe 2 noiembrie

Editor : A.D.

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