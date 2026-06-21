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AUR insistă cu organizarea de alegeri anticipate. Peiu: „Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza”

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Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
AUR nu va vota Guvernul Veștea Învestirea Guvernului Veștea a fost amânată

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că singura soluție pentru ieșirea din criza politică este organizarea de alegeri anticipate. Acesta a afirmat, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că „AUR este primul partid în sondaje și are dreptul să își facă propria politică, nu are de ce să fie la remorca vreunui alt partid”.

Petrișor Peiu a declarat că orice Guvern votat acum nu face decât să prelungească criza politică, iar soluția propusă de AUR este organizarea de alegeri anticipate.

„Este scandal între PSD, PNL , USR și UDMR? Noi am spus din 2024 că țara nu poate fi guvernată de o astfel de coaliție. Singura soluție democratică de ieșire din criza politică este organizarea de alegeri anticipate! Singura soluție! Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza!”, a scris liderul senatorilor AUR, duminică, pe pagina sa de Facebook.

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AUR nu va vota Guvernul Veștea

Mai mulți lideri ai partidului condus de George Simion au declarat că parlamentarii AUR nu vor susține Guvernul Veștea. Asta deși premierul desemnat s-a arătat dispus să negocieze „cu absolut orice” pentru a obţine voturi în vederea susţinerii Executivului pe care îl va propune. „Eu îi aştept pe toţi cei care sunt de bună credinţă, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism”, a declarat Adrian Veștea.

În legătură cu afirmațiile acestuia, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, a spus că premierul desemnat a bravat când a declarat așa ceva. „Parlamentarii noștri vor sta în bancă și vor striga «Prezent, nu votez!»”. Liderul senatorilor AUR a spus, referitor la o posibilă susținere a lui Veștea, că acest lucru nu se va întâmpla: „Nu în viața asta!”.

Învestirea Guvernului Veștea a fost amânată

În lipsa unei susțineri majoritare în Parlament, premierul desemnat, Adrian Veștea a amânat depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare în Legislativ.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, joi, 18 iunie, după o ședință cu parlamentarii PSD că duminică vor spune dacă votează sau nu Guvernul Veștea.

„Mi-aș dori duminică după amiază să închidem dezbaterile interne. Să avem un Consiliu Politic și să decidem dacă intrăm în Guvernul Veștea.”

„Ilie Bolojan și USR au un proiect politic comun: înjurătura la adresa PSD”, a mai spus Grindeanu.

Liderul PSD și apropiații săi au purtat în ultima săptămână negocieri intense pentru a asigura cele 233 de voturi necesare învestirii Cabinetului Veștea. Surse Digi24 susțin că au existat discuții inclusiv cu liderul AUR, George Simion, dar și cu deputați și senatori ai formațiunii, în încercarea de a obține sprijin parlamentar. Oficial, AUR a negat astfel de negocieri.

Editor : A.P.

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