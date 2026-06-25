Nicușor Dan a fost întrebat joi, într-o conferință de presă de la Gdansk, dacă partidul AUR este unul pro-occidental, iar șeful statului a spus scurt: „În opinia mea, nu”. În același context, președintele a fost chestionat despre alegerea între statutul de președinte-mediator și cel de președinte-jucător, iar șeful statului a răspuns că este „un președinte cu mandat”.

Întrebat la conferința de presă susținută la Gdansk dacă personal consideră AUR un partid pro-occidental, Nicușor Dan a spus că în opinia sa, acesta „nu” este. Întrebarea a venit în contextul în care atât Adrian Veștea, cât și Eugen Tomac, ca premieri desemnați, au comunicat cu președintele constant, dar în tot acest timp au negociat cu parlamentari ai acestei formațiuni politice pentru obținerea susținerii, deși Nicușor Dan a spus în trecut că nu dorește un guvern susținut de AUR.

„Domnul Veștea a primit un mandat și mai departe a fost sarcina domniei sale”, a afirmat președintele. „Ar fi fost dincolo de atributul meu constituțional să intervin”, a completat Nicușor Dan.

„Președinte cu mandat”

În plus, președintele a declarat că nu știe dacă un consilier de-al său a vorbit cu reprezentanți ai AUR, sau chiar cu conducerea acestui partid, deși în trecut a afirmat că este cea mai informată persoană din România. „Nu am această informație”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a afirmat în mai multe rânduri că este un președinte-mediator. Întrebat când a devenit din președinte-mediator un președinte-jucător, în contextul în care a desemnat un premier din PNL fără să anunțe conducerea partidului și fără să consulte formațiunile politice parlamentare, Nicușor Dan a afirmat că a ales o soluție care părea că va rezolva criza politică.

El nu a mai spus că se consideră președinte-mediator, dar nu este nici președinte-jucător, ci „un președinte cu mandat”.

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Editor : Liviu Cojan