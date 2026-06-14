AUR nu va vota cu guvernul Veștea: „Nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte”

Partidul AUR nu va vota guvernul condus de Adrian Veștea dacă acesta va ajunge la vot în Parlament. Petrișor Peiu a explicat la Digi24 că poziția partidului rămâne consecventă și nu va susține un guvern din care nu fac parte sau unul în care nu dețin funcția de premier.

„Poziția partidului AUR rămâne consecventă, noi am spus că nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte, un guvern la care nu avem premier și un guvern care să dorească să schimbe părți consistente din politica economică a coaliției. Deci, sub nicio formă nu se pune problema să votăm un guvern de tipul acesta”

În ceea ce privește anunțul făcut de președintele României, liderul AUR susține că acesta și-a dat seama că prima desemnare nu va trece de votul din Parlament și a apelat la numirea unui om cu istoric politic.

„Este o demonstrație a faptului că nu este limită în penibil sau ridicol. Domnul Nicușor Dan a realizat probabil târziu că nu are nicio șansă guvernul impus de dânsul Tomac să treacă de vot Parlament și atunci în disperare de cauză apelează la cea de-a doua armă, numirea unui liberal, în intenția de a rupe o parte din voturile din grupurile liberale”

Părerea mea este că e o propunere la fel de ridicolă ca prima, nerezultând dintr-o majoritate parlamentară constituită din partide nu va avea cum să ia voturile necesare. Doar dacă nu sunt unii prin Parlament care votează orice prostie care vine de la Cotroceni. Altfel, este în afara logicii ca partidele care au anunțat deja un lucru să revină asupra lor. Nu cred că cei din PNL care au votat că nu intră în Guvern cu PSD să se răzgândească peste noapte pentru că avem un premier liberal”, susține Petrișor Peiu.

Întrebat dacă este posibil că Adrian Veștea să poarte discuții cu partidul AUR, Petrișor Peiu a precizat că desemnarea președintelui „un comportament decent”.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică că Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și l-a desemnat pentru funcția de premier pe Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov (PNL).

„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a anunţat Nicuşor Dan duminică, la Palatul Cotroceni.

Premierul desemnat Adrian Veştea a declarat că îşi asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, mulţumindu-i preşedintelui Nicuşor Dan pentru încrederea acordată.

„Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am fost de la simplu consilier local, la trei mandate, ulterior, de primar, al treilea mandat de preşedinte de Consiliu Judeţean şi am avut timp de un an jumătate şansa de a fi membru al Guvernului”, a afirmat el, duminică, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni, alături de şeful statului şi europarlamentarul Eugen Tomac, care şi-a depus mandatul de premier desemnat.





Editor : Andreea Rubica