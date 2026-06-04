AUR nu votează noul Guvern. Simion: „Nu are sprijin popular”

George Simion a anunțat că AUR nu va vota noul Executiv, în contextul în care Nicușor Dan este așteptat să desemneze un premier în această seară. Simion susține că va fi „un guvern fără sprijin popular.

„La ora 18:00 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii dată democrației… AUR nu va susține așa ceva și rămâne alături de poporul român”, a scris George Simion, joi, pe Facebook.

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Reacția liderului AUR vine în contextul în care Nicușor Dan este așteptat să desemneze noul premier astăzi, de la ora 18:00. Favorit în acest moment este Eugen Tomac.

Și la PNL se fac calculele pentru a nu vota noul guvern. Surse liberale au declarat pentru Digi24.ro că în acest moment se mizează pe respingerea cabinetului în Parlament și pe organizarea unor noi consultări la Palatul Cotroceni. Dacă se va ajunge la a doua rundă de discuții oficiale cu președintele, atunci PNL vrea să vină cu propria propunere de premier. Mai multe detalii despre planul PNL, AICI.

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Editor : A.G.