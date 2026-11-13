AUR organizează Forum Europa la Palatul Parlamentului. Lideri suveranişti şi conservatori din întreaga lume se reunesc la Bucureşti

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) organizează, în perioada 13-15 noiembrie, la Palatul Parlamentului din Bucureşti, Forum Europa – „Viziune, Identitate, Educaţie”, o reuniune internaţională dedicată „apărării suveranităţii naţionale, identităţii europene şi dreptului popoarelor de a-şi decide singure viitorul”.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi seară, de formaţiune, evenimentul va aduce împreună lideri politici, parlamentari, europarlamentari, diplomaţi şi reprezentanţi ai mişcărilor conservatoare şi suveraniste din Europa şi din întreaga lume.

„Timp de trei zile, Bucureştiul va găzdui conferinţe, dezbateri şi întâlniri internaţionale la care sunt aşteptate câteva mii de persoane şi peste 200 de invitaţi din străinătate. Forum Europa oferă un cadru de dialog şi cooperare între reprezentanţii formaţiunilor politice care susţin o Europă a naţiunilor libere, în care suveranitatea statelor, identitatea naţională şi voinţa cetăţenilor reprezintă principii fundamentale”, a transmis AUR.

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 13 noiembrie, la ora 18:00.

„Un moment central al reuniunii îl reprezintă lansarea manifestului «Europa Noastră», document care promovează o viziune asupra viitorului Uniunii Europene întemeiată pe libertatea naţiunilor, respectarea tradiţiilor şi păstrarea dreptului fiecărui stat de a decide asupra propriului destin”, a mai transmis AUR.

Programul Forum Europa cuprinde conferinţe tematice, dezbateri, întâlniri bilaterale şi constituirea a aproximativ 60 de grupuri de prietenie cu reprezentanţi din alte state.

În centrul discuţiilor se vor afla viitorul Europei, apărarea identităţii şi valorilor naţionale, libertatea de decizie a statelor membre şi dezvoltarea unor parteneriate internaţionale bazate pe respect reciproc.

„Dezbaterile vor aborda inclusiv necesitatea păstrării unei Uniuni Europene în care cooperarea dintre state nu înseamnă uniformizare politică, pierderea identităţii sau diminuarea suveranităţii naţionale. Europa trebuie să rămână una a naţiunilor, în care popoarele îşi păstrează identitatea, libertatea şi dreptul de a-şi hotărî singure viitorul. Prin Forum Europa, consolidăm dialogul cu partenerii internaţionali şi reafirmăm viziunea noastră asupra unei Europe construite prin cooperarea statelor suverane, nu prin concentrarea puterii şi îndepărtarea deciziilor de cetăţeni”, arată formaţiunea.

Editor : Ș.R.