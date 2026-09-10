AUR, pe primul loc în intenția de vot la parlamentare. Ce schimbare apare pe a doua poziție și ce procente au PSD, PNL și USR (sondaj)

AUR conduce în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, cu 39,7%, în timp ce PSD și PNL își dispută din nou locurile imediat următoare. Față de un alt sondaj realizat în mai, când PNL trecea pentru prima dată în ultimii șase ani înaintea PSD și ocupa locul doi, clasamentul s-a inversat: social-democrații au revenit pe poziția secundă, potrivit ultimei ediții a Barometrului INSCOP Research.

Barometrul INSCOP Research, ediţia a XIV-a, realizat în perioada 1 – 7 septembrie 2026, arată că AUR conduce în preferinţele electoratului.

Estimare participare vot parlamentare

Peste 56% dintre respondenţi au precizat că ar merge sigur la vot – 10 pe o scară de la 1 la 10 - dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot şi 10 „sigur da” vor merge la vot, 17.8% dintre români au ales 1, 1.3% au ales 2, 0.7% au ales 3, 0.6% au ales 4, 7.8% au ales 5, 2.5% au ales 6, 3.7% au ales 7. 3.5% indică 8, 3.5% 9 şi 56.7% indică 10. 1.8% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.

Intenţie vot alegeri parlamentare

Dintre cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (70.6% din total eşantion):

AUR: 39.7% dintre alegători ar vota cu AUR (faţă de 38.2% în mai 2026, 37% în aprilie, 38% în martie, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie 2025, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai).

PSD: 18.7% cu PSD (faţă de 17.5% în mai 2026, 20.1% în aprilie, 19.2% în martie, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie 2025, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai).

PNL: 16.3% cu PNL (faţă de 20.3% în mai 2026, 15.5% în aprilie, 14.5% în martie, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie 2025, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai).

USR: 9% cu USR (faţă de 10% în mai 2026, 12.7% în aprilie, 11.4% în martie, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie 2025, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai).

UDMR: pentru UDMR ar vota 5.5% din alegători (faţă de 5% în mai 2026, 4.3% în aprilie, 4% în martie, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie 2025, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

SENS: pentru SENS – 4.1% (faţă de 2.5% în mai 2026, 2.4% în aprilie, 3.6% în martie, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie 2025, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie).

SOS România: pentru SOS Romania – 2.7% (faţă de 2.9% în mai 2026, 2.8% în aprilie, 3.3% în martie, 2.8% în ianuarie, 1.7% în noiembrie 2025, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie).

POT: pentru POT ar vota 2.7% dintre alegători (faţă de 1.9% în mai 2026, 3.6% în aprilie, 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie 2025, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie).

Independent: 1% îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent (faţă de 0.9% în mai 2026, 1% în aprilie, 1.4% în martie, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie 2025, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie).

Alt partid: 0.3% dintre votanţi ar da votul unui alt partid (faţă de 0.9% în mai 2026, 0.7% în aprilie, 1.6% în martie, 1.1% în ianuarie, 1.8% în noiembrie 2025, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie).

Sursa: inscop.ro

Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă şi au declarat că ar merge sigur la vot (45% din total eşantion), 40.2% ar vota cu AUR (41,4% în mai 2026), 17.2% cu PNL (21,9% în mai 2026), 16.4% cu PSD (13,3% în mai 2026), şi 11.4% cu USR (10,8% în mai 2026). Pentru UDMR ar opta 4.8% dintre alegători (3,4% în mai 2026), pentru SENS – 4.8% (2,3% în mai 2026), pentru POT – 2.2% (1,7% în mai 2026), iar pentru SOS România – 1.8% (3,1% în mai 2026). 1% dintre respondenţi îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent (0.9% în mai 2026), iar 0.2% pentru alt partid (1.1% în mai 2026).

„Prelungirea excesivă a crizei politice, cu toate costurile de economice, sociale şi de imagine, tinde să aplatizeze scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliţie de guvernare, nicunul nedepăşind pragul de 20%. Dacă imediat după moţiunea de cenzură, PNL a înregistrat un salt electoral important, cele 4 luni de guvern interimar au erodat capitalul electoral acumulat în acel context de liberali care au revenit la procentele de dinainte de moţiunea de cenzură.

PSD şi USR se stabilizează, cu foarte uşoare recuperări de alegători mai ales în zona votanţilor mobilizaţi, iar AUR se menţine în jurul procentului de 40%”, apreciază Remus Ştefureac, director INSCOP Research.

Datele au fost culese în perioada 1 – 7 septembrie 2026, prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu aleator fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : C.S.