PSD și AUR au votat împreună convocarea premierului Luca Niculescu în Parlament, pentru a da explicații despre situația deficitului bugetar. Șeful Guvernului nu va participa însă la „Ora prim-ministrului”, deoarece are programată o întâlnire cu sindicatele, pe tema majorării salariului minim. AUR anunță că îl va chema ulterior pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și că pregătește o moțiune simplă.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Digi24 că partidul său se aștepta ca premierul să nu se prezinte în Parlament și că are pregătită o alternativă: solicitarea ca ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să vină să ofere explicații despre deficitul bugetar.

„Era de așteptat. Noi ne așteptam la acest lucru. Avem și planul B, în care va veni cineva să explice ce s-a întâmplat cu acest deficit bugetar și cât este, de fapt: cel calculat pe standardul UE, ESA, sau cel pe care îl anunță Guvernul, pe standardul așa-numit în numerar sau cash”, a afirmat Petrișor Peiu.

Întrebat dacă este de acord ca ministrul Finanțelor să vină în locul premierului, liderul senatorilor AUR a răspuns că este nevoie de o persoană împuternicită să ofere astfel de explicații.

AUR vrea explicații despre diferența dintre deficitul ESA și cel calculat în numerar

Petrișor Peiu susține că ministrul Finanțelor nu a explicat suficient de clar diferența dintre deficitul calculat potrivit standardului european ESA și cel raportat în sistemul de numerar sau cash.

„Nu a spus. Spuneți-mi dumneavoastră care este explicația dată de dânsul și eu mă declar dezarmat. (...) Diferența dintre standardul ESA și standardul numerar sau cash, cum spune Guvernul, reprezintă datorii neplătite, deși sunt arierate pe care statul le introduce în economie. Este o chestiune de manual. Nu știu ce a spus domnul ministru Nazare, dar să vină să spună public acest lucru, să recunoască oficial”, a declarat Peiu.

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă ministrul ar confirma că diferența dintre cele două valori provine din datorii neplătite, liderul senatorilor AUR a spus că, în acest caz, „aflăm adevărul”.

„Nu se întâmplă nimic. Aflăm adevărul. Adevărul nu strică nimănui. Adevărul ne eliberează”, a afirmat acesta.

AUR anunță o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor

Petrișor Peiu a anunțat că ministrul Alexandru Nazare va fi chemat în Parlament pe 9 noiembrie, la ora 16:00, și că AUR va depune o moțiune simplă pe tema modului în care este raportat deficitul bugetar.

„Va fi obligat să vină. Există o procedură parlamentară simplă, corectă, legală. Va fi obligat să vină să răspundă. Dacă dânsul nu va vrea să răspundă, e altceva. Va fi prezent. Ce va spune este alegerea domniei sale”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Întrebat dacă moțiunea va fi depusă doar în cazul în care ministrul nu oferă explicațiile solicitate, Peiu a precizat că partidul o va depune oricum.

„Nu, dacă nu vine cu datele, noi o depunem oricum, ca să aflăm ce spune dânsul, că se pare că altfel nu putem afla”, a spus acesta.

Peiu a susținut că demersul vizează clarificarea unei politici publice, nu demiterea ministrului Finanțelor.

„Este o moțiune pentru a clarifica o politică publică. (...) Este vorba despre politica de a anunța tot timpul deficitul pe numerar, în loc de deficitul pe standardul european, pe sistemul european de conturi ESA, care este practica statelor membre ale Uniunii Europene. Noi vrem să avem aceeași raportare ca în orice stat membru al Uniunii Europene”, a explicat liderul senatorilor AUR.

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Editor : C.A.