AUR propune ca 2026 să fie „Anul Statelor Unite ale Americii în România”. Ce prevede proiectul depus în Parlament

AUR a depus în Parlament un proiect pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România”, cu ocazia a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA. Proiectul prevede evenimente culturale, educaționale și academice, conferințe și dezbateri publice, iar radioul și televiziunea publică pot aloca până la 1% din timpul de emisie pentru promovarea acestora.

Astfel, inițiativa legislativă prevede organizarea, pe parcursul acestui an, de conferințe și dezbateri publice, evenimente culturale, academice și educaționale, precum și acțiuni de diplomație publică menite să promoveze cooperarea româno-americană și valorile democratice, arată comunicatul de presă al partidului AUR. Autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini material și logistic aceste activități.

Totodată, proiectul stabilește posibilitatea ca Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune să aloce, la cerere, până la 1% din timpul de emisie materialelor realizate în cadrul „Anului Statelor Unite ale Americii în România”, mai arată sursa citată.

Propunerea legislativă urmează să fie dezbătută și votată de cele două Camere ale Legislativului, Senatul și Camera Deputaților.

