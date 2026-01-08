Live TV

AUR propune ca 2026 să fie „Anul Statelor Unite ale Americii în România”. Ce prevede proiectul depus în Parlament

Data actualizării: Data publicării:
AUR sigla
Foto: partidulaur.ro

AUR a depus în Parlament un proiect pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România”, cu ocazia a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA. Proiectul prevede evenimente culturale, educaționale și academice, conferințe și dezbateri publice, iar radioul și televiziunea publică pot aloca până la 1% din timpul de emisie pentru promovarea acestora.

Astfel, inițiativa legislativă prevede organizarea, pe parcursul acestui an, de conferințe și dezbateri publice, evenimente culturale, academice și educaționale, precum și acțiuni de diplomație publică menite să promoveze cooperarea româno-americană și valorile democratice, arată comunicatul de presă al partidului AUR. Autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini material și logistic aceste activități.

Totodată, proiectul stabilește posibilitatea ca Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune să aloce, la cerere, până la 1% din timpul de emisie materialelor realizate în cadrul „Anului Statelor Unite ale Americii în România”, mai arată sursa citată.

Propunerea legislativă urmează să fie dezbătută și votată de cele două Camere ale Legislativului, Senatul și Camera Deputaților.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
România UE
1
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
maduro
2
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Berlin pană de curent
3
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
Reza Pahlavi
4
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
Vladimir Putin
5
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
A rupt tăcerea, după ce Dan Șucu l-a dat afară
Digi Sport
A rupt tăcerea, după ce Dan Șucu l-a dat afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lingouri de aur.
Venezuela a trimis în Elveția aur de la Banca Centrală în valoare de peste 5 miliarde de dolari
nicusor dan
Cum vede Nicușor Dan discuţia despre suspendarea sa din funcţie: „Total neserioasă”
BNR
Rezervele valutare ale României au ajuns la 64,8 mld. euro la finalul anului 2025 . Aurul a rămas la 103,6 tone
steag drapel sua
AUR cere ca 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”: Sub conducerea lui Trump, influenţa americană s-a făcut resimţită
Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 august 2020 au fost de 41,265 miliarde euro
Efectul operațiunii SUA împotriva lui Maduro: Aurul și argintul s-au scumpit, investitorii se tem de riscurile geopolitice
Recomandările redacţiei
om in vant si ninsoare
O nouă masă de aer rece cuprinde România: coduri portocalii și...
autospeciale la finante
Incendiu la Ministerul Finanțelor: pompierii au intervenit cu mai...
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de...
zăpadă in ilfov
Ninsorile dau peste cap transportul. Trafic rutier dificil pe...
Ultimele știri
Alertă cu bombă la un hotel de cinci stele din Iaşi. Imobilul a fost evacuat
Peste 170 de angajaţi Minprest vor fi concediaţi după restructurarea Complexului Energetic Oltenia. Sindicatele ameninţă cu proteste
Statele Unite vor „dicta” deciziile pe care să le ia Venezuela. „Dispunem de pârghii maxime”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman și Keith Urban renunță la pensia alimentară după divorț. Ce au decis pentru fiicele lor
Cancan
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Fanatik.ro
Cine este Al-Ain, echipa la care se transferă Adrian Șut. Ce antrenor are, care sunt vedetele și...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Liber la cheltuieli publice în 2026. Instituția care a blocat una dintre reformele lui Bolojan vrea sediu nou...
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Cât câştigă un casier în 2026: suma maximă pe care o poţi lua anul acesta
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Andrea Bocelli, mesaj emoționant la începutul anului, alături de soție: „Fie ca acest an să ne găsească mai...
Film Now
Avocatul fiului lui Rob Reiner a renunţat la caz. Alan Jackson spune însă că Nick Reiner nu este vinovat de...
Adevarul
Harta noilor drumuri expres așteptate în România. Doar două șosele rapide pot fi inaugurate până în 2027
Newsweek
Pensia se recalculează automat sau trebuie depusă adeverința de la angajator? Care este procedura?
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
Povești de dragoste care nu au trecut testul timpului. Cupluri celebre care s-au despărțit după mai bine de...
UTV
O nuntă din Olanda a fost anulată după ce discursul de la ceremonie a fost scris cu ChatGPT