AUR a depus în Parlament o iniţiativă legislativă prin care propune ca anul 2027 să fie declarat „Anul România în Uniunea Europeană - bilanţ şi perspective la 20 de ani de la aderare”. Proiectul, iniţiat de senatoarea AUR Daniela Ştefănescu, urmăreşte marcarea celor două decenii de la intrarea României în Uniunea Europeană „printr-un amplu proces de analiză, informare şi dezbatere publică asupra evoluţiei ţării noastre în cadrul european.”

Iniţiatoarea proiectului legislativ, senatoarea AUR Daniela Ştefănescu, propune ca anul 2027 să fie dedicat unei evaluări sincere a celor 20 de ani de apartenenţă a României la Uniunea Europeană, pentru a analiza ce a câştigat ţara noastră, ce oportunităţi a valorificat şi unde a ratat şansa de a se dezvolta, anunţă AUR într-un comunicat oficial.

Aceasta susţine că bilanţul parcursului european trebuie să pornească de la realităţile cu care se confruntă românii, de la infrastructura insuficientă din mediul rural şi dificultăţile fermierilor şi întreprinderilor româneşti, până la plecarea tinerilor din ţară şi decalajele economice faţă de celelalte state europene.

„Pentru mine, acest bilanţ trebuie să pornească de la o Românie concretă: de la sate care încă nu au infrastructura adecvată, de la fermieri români care au nevoie de condiţii echitabile, de la întreprinderi româneşti care trebuie încă să poată concura echitabil, de la tineri care pleacă din ţară şi de la comunităţi care încă aşteaptă dezvoltarea promisă. Trebuie să urmărim rezultate măsurabile: cât am atras din fondurile europene, cât am investit, câte proiecte am dus la capăt, câte locuri de muncă am creat sau cum au evoluat agricultura şi industria românească, cât au crescut veniturile şi nivelul de trai şi, mai ales, dacă am redus decalajele dintre România şi celelalte state europene”, a spus Daniela Ştefănescu.

Potrivit proiectului, Secretariatul General al Guvernului va coordona activităţile organizate la nivelul administraţiei publice centrale şi va avea obligaţia de a elabora şi publica, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, programul acestora.

De asemenea, până pe 31 martie 2028, instituţia va publica un raport privind activităţile desfăşurate.

Editor : Ș.R.