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AUR propune eliminarea pragului electoral alternativ pentru alegerile parlamentare. Ce condiție ar trebui să îndeplinească partidele

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Petrișor Peiu.
Petrișor Peiu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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AUR a depus un proiect de lege prin care propune eliminarea pragului electoral alternativ de 20% din voturi în cel puțin patru circumscripții electorale și menținerea exclusivă a pragului național de 5% pentru repartizarea mandatelor parlamentare. Inițiativa îi aparține liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, și urmărește simplificarea regulilor electorale.

Într-un comunicat transmis vineri, AUR a explicat că legislația actuală permite partidelor și celorlalți competitori electorali să participe la repartizarea mandatelor parlamentare dacă îndeplinesc una dintre două condiții: obțin cel puțin 5% din voturile valabil exprimate la nivel național sau cel puțin 20% din voturi în minimum patru circumscripții electorale.

Proiectul depus de Petrișor Peiu prevede eliminarea celei de-a doua variante, astfel încât accesul la repartizarea mandatelor să fie condiționat exclusiv de obținerea a minimum 5% din voturile valabil exprimate la nivel național.

„Inițiativa urmărește simplificarea cadrului electoral și aplicarea unui criteriu unitar de reprezentativitate, raportat la totalitatea voturilor valabil exprimate la nivel național”, a transmis AUR.

În expunerea de motive, liderul senatorilor AUR a argumentat că actualul mecanism poate produce rezultate diferite pentru formațiuni politice care obțin procente apropiate la nivel național, în funcție de distribuția geografică a voturilor. Prin eliminarea pragului alternativ, toate formațiunile ar urma să fie evaluate după același criteriu național.

„Proiectul nu propune majorarea pragului electoral de 5%, ci exclusiv eliminarea mecanismului alternativ de îndeplinire a acestuia. Totodată, modificarea nu presupune instituirea unor noi proceduri electorale și nu generează, potrivit expunerii de motive, cheltuieli suplimentare directe pentru bugetul general consolidat”, a precizat inițiatorul.

Dacă proiectul va fi adoptat, un competitor electoral care nu obține cel puțin 5% din voturi la nivel național nu va mai putea participa la repartizarea mandatelor parlamentare doar pe baza rezultatului obținut în patru circumscripții, chiar dacă depășește pragul de 20% în fiecare dintre acestea.

Editor : A.D.

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