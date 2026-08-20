AUR propune interzicerea contractelor pentru strategiile ministerelor cu firme și organizații neguvernamentale: Risipă de bani publici

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune interzicerea externalizării către firme private sau organizații neguvernamentale a strategiilor naționale, planurilor naționale de acțiune și a altor documente strategice care intră în atribuțiile ministerelor. Inițiatorii susțin că măsura ar reduce risipa banilor publici și ar readuce elaborarea politicilor publice în responsabilitatea administrației.

Proiectul este inițiat de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, și deputatul AUR Valeriu Munteanu, arată o postare pe pagina de Facebook a partidului. Potrivit acestora, ministerele dispun deja de structuri și resurse bugetare pentru elaborarea politicilor publice, astfel încât transferarea acestor atribuții către entități externe ar reprezenta o cheltuială nejustificată.

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„Statul român a ajuns într-o situație absurdă. Lunar, plătim milioane de lei unor direcții din cadrul ministerelor pentru a elabora politici publice. În același timp, plătim milioane de lei unor ONG-uri și firme de casă pentru a elabora exact aceleași documente”, a declarat Valeriu Munteanu.

Deputatul AUR a dat drept exemplu strategia pentru biodiversitate.

„Cel mai elocvent exemplu este strategia pentru biodiversitate, pentru care userista Diana Buzoianu a plătit 500.000 de lei unor ONG-uri și firme de casă”, a susținut Munteanu.

Contractele care încalcă legea ar putea fi declarate nule

Inițiativa legislativă prevede și reguli privind conflictele de interese. Astfel, contractele pentru elaborarea unor documente strategice nu ar putea fi atribuite unor entități în care activează persoane care au ocupat funcții în ministerul respectiv în ultimii cinci ani.

Contractele încheiate cu încălcarea acestor prevederi ar urma să fie lovite de nulitate absolută. În plus, persoanele responsabile ar putea răspunde patrimonial și disciplinar.

Aplicarea prevederilor ar urma să fie verificată anual de Curtea de Conturi.

„Expertiza externă trebuie cumpărată acolo unde statul nu o are”

AUR susține că proiectul nu urmărește eliminarea colaborării dintre instituțiile statului și experții externi, ci limitarea acesteia la situațiile în care administrația nu dispune de competențele necesare.

„Expertiza externă trebuie cumpărată acolo unde statul nu o are. Dar statul nu poate transforma consultanța într-un substitut permanent pentru propria administrație. Avem nevoie de ministere care produc politici publice, nu de ministere care plătesc salarii pentru a administra contractele celor care le scriu politicile publice”, a declarat Valeriu Munteanu.

Prin proiectul depus în Parlament, AUR susține că urmărește consolidarea capacității administrative a ministerelor, reducerea cheltuielilor considerate nejustificate și asumarea directă de către instituțiile statului a elaborării documentelor strategice.

Editor : Ana Petrescu