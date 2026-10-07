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AUR propune o schemă de ajutor de stat pentru reducerea prețului energiei la consumatorii industriali. Vizată este Alro Slatina

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Bucharest, Romania. 31st Mar, 2025: Petrisor Peiu, senator for the Alliance for the Union of Romanians (AUR), speaks during a press conference, at the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Profimedia Images
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AUR a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea temporară a preţului energiei electrice pentru întreprinderile mari consumatoare de energie din sectoarele electro-intensive expuse comerţului internaţional. 

Potrivit AUR, proiectul prevede un buget total de cel mult 1,05 miliarde de euro, cu un plafon anual de maximum 350 de milioane de euro. 

Finanţarea ar urma să fie asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, din veniturile obţinute de România din licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. 

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR şi unul dintre iniţiatorii proiectului de lege, susţine că este esenţială salvarea industriei grele din România şi menţinerea competitivităţii acesteia în contextul preţurilor ridicate la energie. Acesta atrage atenţia că fiecare leu investit pentru susţinerea acestei industrii poate aduce statului peste 4 lei înapoi, prin impozite şi taxe, precizează el.  

„România a pierdut, în ultimii doi ani, cea mai mare parte a industriei grele. S-au închis combinatele de la Galaţi şi Hunedoara. Combinatul Azomureş este aproape închis. Sperăm să fie redeschis. Singura mare unitate industrială care a rămas României este Alro Slatina. De ce s-au închis toate aceste combinate? Din cauza preţului exagerat la energia electrică, în general, al preţului energiei. Toată Europa suferă de preţuri foarte mari la energie, dar România, în mod special, are nişte preţuri care ucid competitivitatea industriei noastre, iar fabricile se închid pe capete. 

Mai avem o singură perlă a industriei româneşti. Ea este Slatina, Alro Slatina, care face aluminiu. Pentru a putea să supravieţuiască şi pentru a putea să facă performanţă ca până acum, Alro Slatina are nevoie de o schemă de sprijin care să compenseze preţurile uriaşe la energie, preţuri pe care tot statul le-a făcut. (…) Împreună cu colegul meu, senatorul Cezar Petre, am iniţiat o lege prin care Alro Slatina va putea să beneficieze de ajutor financiar atât din partea Guvernului României, cât şi din partea celui al Uniunii Europene. O să vă întrebaţi: dar dacă nu avem bani, dacă avem deficitul atât de mare, de ce trebuie să dăm bani şi pentru a susţine Alro Slatina? Pentru că, dacă dăm un leu să susţinem Alro Slatina, vom primi înapoi, prin impozite şi taxe, peste 4 lei. Oare nu merită să cheltui un leu ca să primesc 4 înapoi?”, a declarat Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, conform News.ro.

Potrivit proiectului, ajutorul ar urma să fie acordat sub forma unei reduceri aplicate ulterior asupra costului energiei electrice aferente consumului eligibil. Consumul eligibil nu poate depăşi 50% din consumul anual de energie electrică, iar reducerea acordată nu poate depăşi 50% din preţul de referinţă en-gros. 

Totodată, măsura nu poate conduce la un preţ efectiv suportat de beneficiar mai mic de 50 de euro/MWh, mai spune AUR.  

AUR propune ca sprijinul acordat să fie legat direct de investiţii.  

Astfel, cel puţin 50% din valoarea ajutorului primit pentru un an trebuie reinvestită în proiecte privind producerea de energie din surse regenerabile, stocarea energiei, eficienţa energetică, electrificarea proceselor de producţie, decarbonizarea sau digitalizarea managementului energetic. 

Editor : A.C.

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