Live TV

AUR propune reguli pentru deplasările partenerei președintelui: „Domnule Nicușor Dan, banul public trebuie respectat”

Data publicării:
aur inquam george calin
Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce ar interzice proiectul

Partidul AUR a depus un proiect de lege prin care cheltuielile persoanelor care îl însoțesc pe președintele României în deplasări externe ar putea fi suportate din fonduri publice numai dacă acestea au o funcție sau un statut oficial recunoscut de lege. Inițiativa o vizează pe Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, despre care deputata AUR Dumitrina Mitrea susține că a participat la evenimente internaționale pe bani publici fără să aibă o calitate oficială.

Proiectul urmărește să stabilească cine poate face parte din delegațiile oficiale ale șefului statului cu cheltuieli acoperite de la buget. Persoanele care nu au o funcție publică, un mandat legal sau un alt statut recunoscut de lege nu ar mai putea beneficia de plata transportului, cazării sau a altor costuri legate de deplasare.

Dumitrina Mitrea afirmă că a cerut Administrației Prezidențiale și Ministerului Afacerilor Externe să explice în baza cărui temei legal și a cărui calități Mirabela Grădinaru participă la deplasările externe ale președintelui. Deputata susține că nu a primit răspunsuri din partea celor două instituții.

„Am adresat solicitări oficiale Ministerului Afacerilor Externe și Administrației Prezidențiale pentru a putea răspunde românilor în ce temei legal și cu ce mandat participă Mirabela Grădinaru la deplasările externe de nivel înalt. Răspunsul? Tăcere totală din partea ambelor instituții. Refuzul de a ne oferi explicații ne-a determinat să analizăm atent legislația și am descoperit un vid legislativ grav. Nicușor Dan a speculat această lipsă de reglementare în avantajul partenerei sale de viață. Doamna Grădinaru a fost inclusă în delegații oficiale, a participat la evenimente internaționale și a beneficiat de suportarea cheltuielilor din fonduri publice, deși nu deține nicio funcție, nicio calitate oficială sau vreun raport de muncă cu Administrația Prezidențială. Totul s-a făcut pe banii cetățenilor, sub acoperirea unei cutume care a ajuns să țină loc de lege”, a declarat inițiatoarea proiectului.

Ce ar interzice proiectul

Inițiativa prevede că resursele financiare, umane sau tehnice ale instituțiilor publice nu vor putea fi folosite în beneficiul persoanelor care îl însoțesc pe președinte la evenimente oficiale fără să dețină o funcție sau un statut stabilit prin lege.

Aceste persoane nu ar mai putea fi desemnate, acreditate ori prezentate drept reprezentanți ai șefului statului sau ai României în delegațiile oficiale. Interdicția ar viza și decontarea din fonduri publice a cheltuielilor pentru deplasările lor externe.

Autoarea proiectului invocă și faptul că titlul de „Primă Doamnă” nu reprezintă o funcție publică reglementată în România, iar relația personală cu șeful statului nu conferă, în opinia sa, un drept de reprezentare oficială.

„O relație personală, oricât de îndelungată, nu este asimilată căsătoriei, nu oferă drept de reprezentare a statului și nu justifică utilizarea resurselor bugetare. Proiectul nostru închide această portiță. Interzicem explicit desemnarea ca reprezentant și decontarea din bani publici a cheltuielilor de deplasare pentru orice persoană fără calitate oficială. Domnule Nicușor Dan, banul public trebuie respectat, iar atribuțiile de stat nu pot fi transformate în avantaje personale”, a declarat Dumitrina Mitrea.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
2
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
Vladimir Putin
3
Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au...
sorin grindeanu kimberly guilfoyle
4
Reacția lui Grindeanu, după demisia ambasadoarei SUA Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea...
INSTANT_PSD_GRINDEANU_006INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Sorin Grindeanu a prezentat oficial cele 10 priorități pentru Guvernul Luca Niculescu...
Francezii i-au dat lovitura lui Ianis Hagi: ce se întâmplă cu transferul
Digi Sport
Francezii i-au dat lovitura lui Ianis Hagi: ce se întâmplă cu transferul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pensionari.newsweek
AUR propune ca persoanele diagnosticate cu cancer să poată ieși la pensie la 60 de ani
george simion consultari cotroceni 1
Reacția lui Simion la un guvern susținut de PSD și PNL
BUCURESTI - CONFERINTA AUR - ROMANIA, TARA ESUATA - 6 SEPT 2022
Deputatul AUR Mohammad Murad, întrebări pentru Nicușor Dan, Grindeanu, Bolojan și Simion. Ce soluție vede la criza politică
ID71520-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Directoarea ANM reclamă o „campanie” împotriva sa „cu scopul schimbării politice din funcţie”, după dezvăluirile Dianei Buzoianu
mirabela-gradinaru-1-oct
Mirabela Grădinaru, de Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale: „A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, este un act de curaj”
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan: Un vot pentru guvernul Niculescu, pentru revenirea PSD...
incendiu după un bombardament rusesc asupra Kievului
Kremlinul crede că o lună de bombardament va reuși ceea ce patru...
nava2
Navă lovită de drone în Marea Neagră. Cinci marinari au fost...
Oslo, Norwegen, 08.08.2026: Sitz der Zentralbank Norges Bank *** Oslo, Norway, August 8, 2026 Headquarters of the centra
Norvegia ar putea investi în companii care produc arme nucleare...
Ultimele știri
Un cerșetor a făcut aproape 10.000 de lei în 8 ore, la Iași. Bărbatul, posesor al unei mașini de lux, spune Poliția locală
„Vrem ca acest război să se termine”. Zelenski se întâlnește la Bruxelles cu liderii NATO și UE și cere „presiuni reale” asupra Rusiei
„Premierul nostru este definiția corupției”. Edi Rama refuză să demisioneze, în timp ce protestele studenților se intensifică în Tirana
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii atrag succesul și oportunitățile pe 15 octombrie 2026. Ziua în care pot face un pas important spre...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
„Am refuzat Juventus, mulți se duc acolo și ajung în liga a doua din România!”. Filip Stojilkovic, interviu...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist japonez riscă până la 20 de ani de închisoare pentru presupus spionaj în Rusia
Fanatik.ro
Decizie uriașă în dosarul de 100 de milioane de euro! Ce se întâmplă cu una dintre cele mai cunoscute fane...
Adevărul
Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul...
Digieconomic
Statul nu are bani pentru programul „Viața la țară”.
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam...
Pro FM
Paul McCartney susține că își amintește momentul în care s-a născut, în urmă cu 84 de ani: „Țin minte un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Hilary Swank, însărcinată la 52 de ani! Actrița din „Million Dollar Baby” va deveni mamă pentru a treia oară
Adevarul
„N-a plouat nici cât să se așeze praful”. Seceta ține pe loc semănatul în sudul țării
Newsweek
Viitorul ministru al muncii, anunț despre sumele cu care cresc pensiile. Vom avea cu 14 miliarde în plus
Digi FM
Adoarme în cadă, pe toaletă și în timpul întâlnirilor. Coșmarul trăit de o tânără de 23 de ani, diagnosticată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Descoperire importantă a cercetătorilor. Cum își recunosc pisicile identitatea prin „cartea de vizită” chimică
Film Now
Judi Dench, declarație neașteptată la 91 de ani: "Vreau să mor în cabina mea, după un spectacol". Actrița își...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro