AUR propune reguli pentru deplasările partenerei președintelui: „Domnule Nicușor Dan, banul public trebuie respectat”

Partidul AUR a depus un proiect de lege prin care cheltuielile persoanelor care îl însoțesc pe președintele României în deplasări externe ar putea fi suportate din fonduri publice numai dacă acestea au o funcție sau un statut oficial recunoscut de lege. Inițiativa o vizează pe Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, despre care deputata AUR Dumitrina Mitrea susține că a participat la evenimente internaționale pe bani publici fără să aibă o calitate oficială.

Proiectul urmărește să stabilească cine poate face parte din delegațiile oficiale ale șefului statului cu cheltuieli acoperite de la buget. Persoanele care nu au o funcție publică, un mandat legal sau un alt statut recunoscut de lege nu ar mai putea beneficia de plata transportului, cazării sau a altor costuri legate de deplasare.

Dumitrina Mitrea afirmă că a cerut Administrației Prezidențiale și Ministerului Afacerilor Externe să explice în baza cărui temei legal și a cărui calități Mirabela Grădinaru participă la deplasările externe ale președintelui. Deputata susține că nu a primit răspunsuri din partea celor două instituții.

„Am adresat solicitări oficiale Ministerului Afacerilor Externe și Administrației Prezidențiale pentru a putea răspunde românilor în ce temei legal și cu ce mandat participă Mirabela Grădinaru la deplasările externe de nivel înalt. Răspunsul? Tăcere totală din partea ambelor instituții. Refuzul de a ne oferi explicații ne-a determinat să analizăm atent legislația și am descoperit un vid legislativ grav. Nicușor Dan a speculat această lipsă de reglementare în avantajul partenerei sale de viață. Doamna Grădinaru a fost inclusă în delegații oficiale, a participat la evenimente internaționale și a beneficiat de suportarea cheltuielilor din fonduri publice, deși nu deține nicio funcție, nicio calitate oficială sau vreun raport de muncă cu Administrația Prezidențială. Totul s-a făcut pe banii cetățenilor, sub acoperirea unei cutume care a ajuns să țină loc de lege”, a declarat inițiatoarea proiectului.

Ce ar interzice proiectul

Inițiativa prevede că resursele financiare, umane sau tehnice ale instituțiilor publice nu vor putea fi folosite în beneficiul persoanelor care îl însoțesc pe președinte la evenimente oficiale fără să dețină o funcție sau un statut stabilit prin lege.

Aceste persoane nu ar mai putea fi desemnate, acreditate ori prezentate drept reprezentanți ai șefului statului sau ai României în delegațiile oficiale. Interdicția ar viza și decontarea din fonduri publice a cheltuielilor pentru deplasările lor externe.

Autoarea proiectului invocă și faptul că titlul de „Primă Doamnă” nu reprezintă o funcție publică reglementată în România, iar relația personală cu șeful statului nu conferă, în opinia sa, un drept de reprezentare oficială.

„O relație personală, oricât de îndelungată, nu este asimilată căsătoriei, nu oferă drept de reprezentare a statului și nu justifică utilizarea resurselor bugetare. Proiectul nostru închide această portiță. Interzicem explicit desemnarea ca reprezentant și decontarea din bani publici a cheltuielilor de deplasare pentru orice persoană fără calitate oficială. Domnule Nicușor Dan, banul public trebuie respectat, iar atribuțiile de stat nu pot fi transformate în avantaje personale”, a declarat Dumitrina Mitrea.

Editor : A.D.