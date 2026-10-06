AUR respinge susținerea Guvernului Niculescu. Petrișor Peiu: „Avem majoritate pentru alegeri anticipate”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat, marţi, că i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan, la consultările de la Palatul Cotroceni, că partidul său „are o majoritate, care poate fi probată, pentru alegeri anticipate”, relatează Agerpres.



„Ne-a întrebat dacă avem o majoritate şi am spus că avem o majoritate care poate fi probată şi anume majoritatea pentru alegeri anticipate. Şi, din ce spun partidele politice, avem o majoritate în acest sens”, a afirmat Peiu, la Parlament, într-o conferinţă de presă.

„Improbabilă” susținerea AUR pentru Guvernul Niculescu

El a adăugat că este improbabil ca AUR să susţină Guvernul Niculescu. „Nu cred că există posibilitatea să vorbim de probabilităţi negative, de numere negative ale probabilităţii şi atunci ne menţinem la probabilitatea zero. Este evenimentul improbabil", a spus senatorul AUR.



Peiu a relatat cum a decurs întâlnirea de luni de la Palatul Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan: „Ar fi trebuit să fie nişte consultări, dar n-au avut loc pentru că i-am solicitat domnului preşedinte să justifice afirmaţiile făcute. A însoţit linia roşie, care este oricum neconstituţională, cu două neadevăruri pe care le-a spus, în direct, la lumina zilei. Primul neadevăr ar fi că noi punem în pericol stabilitatea financiară a statului. (...) Noi nu am fost la guvernare, deci nu aveam cum să afectăm nici pozitiv, nici negativ stabilitatea financiară. Programul nostru de ieşire din criză, pe care i l-am dat domnului preşedinte, conţine referiri foarte precise la reducerea cheltuielilor bugetare, cu un procent în fiecare an pentru următorii patru ani. Domnia sa ar fi putut să facă efortul minim să citească acest program înainte de a ne acuza”.



Potrivit lui Peiu, în toate documentele partidului, se stipulează că AUR respectă „cu stricteţe” cele trei tratate care definesc euro-atlantismul României: Tratatul NATO, Tratatul Uniunii Europene şi Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene.



„Ne propunem să nu ne abatem cu nicio virgulă de la aceste trei tratate. Deci, domnia sa (preşedintele) a spus un neadevăr. O altă chestiune pe care i-am spus-o, foarte clar, a fost că, dacă va continua să semene vânt, va culege furtună. Şi noi ne vom simţi obligaţi să respectăm principiile şi regulile democratice din această ţară, în sensul în care domnia sa nu poate să fie şi preşedinte şi Parlament, nu poate să fie cel care dă mandatul unui candidat de premier şi, în acelaşi timp, cel care fixează majorităţi. Am atras atenţia că instituirea unui mandat de autoritate personală, prin desemnarea unui premier care nu izvorăşte din propunerile partidelor, este o alunecare spre situaţia din deceniul patru al secolului trecut, adică dictatura Carol al II-lea”, a susţinut Peiu.



Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, săptămâna trecută, că o prezenţă a Alianţei pentru Unirea Românilor la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii ţării, atât pe partea de securitate, cât şi pe cea de Uniune Europeană.

Editor : M.C