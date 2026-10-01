AUR sare în apărarea lui Ilie Bolojan și susține că e citat pentru audieri la DNA Iași. „Nu putem să nu observăm această «coincidență»”

Partidul AUR susține că „privește cu maximă îngrijorare succesiunea evenimentelor din ultimele zile”, făcând referire la „presiunile la adresa AUR”, după care „Ilie Bolojan este trecut prin malaxorul justiției pentru a renunța la ideea alegerilor anticipate”. AUR transmite joi că „imediat după respingerea Guvernului Siegfried Mureșan și după ce Ilie Bolojan a afirmat public că s-a deschis calea către alegeri anticipate, aflăm că liderul PNL a fost citat la DNA Iași în dosarul Fănel Bogoș”.

„AUR privește cu maximă îngrijorare succesiunea evenimentelor din ultimele zile. După presiunile la adresa AUR, Ilie Bolojan este trecut prin malaxorul justiției pentru a renunța la ideea alegerilor anticipate. Imediat după respingerea Guvernului Siegfried Mureșan și după ce Ilie Bolojan a afirmat public că s-a deschis calea către alegeri anticipate, aflăm că liderul PNL a fost citat la DNA Iași în dosarul Fănel Bogoș.

Chiar dacă suntem competitori politici ai lui Ilie Bolojan și am criticat dur guvernarea sa, nu putem să nu observăm această «coincidență». Justiția nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice. Bolojan trebuie să răspundă pentru orice faptă dacă există probe, dar dosarele penale nu pot deveni mijloace prin care un lider politic este determinat să renunțe la o anumită poziție.

După dezvăluirile făcute de George Simion de la tribuna Parlamentului privind presiunile exercitate asupra AUR și după arestarea lui Călin Georgescu, este acum rândul lui Ilie Bolojan, doar – doar își vor instala guvernul marionetă dorit. AUR cere ca justiția să acționeze exclusiv în baza legii și a probelor, fără interferențe politice, indiferent cine este persoana vizată.

Nu acceptăm ca justiția să fie folosită, dacă aceasta este miza, pentru blocarea anticipatelor și constituirea cu orice preț a unui Guvern marionetă al Palatului Cotroceni. Soluția la actuala criză nu este presiunea asupra adversarilor sau competitorilor politici, ci întoarcerea la cetățeni: alegeri anticipate”, arată un comunicat de presă al partidului.

Pe 10 septembrie au avut loc noi audieri în dosarul afaceristului Fănel Bogos, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Este vorba despre un dosar în care omul de afaceri e acuzat că a plătit ca să ajungă la Ilie Bolojan. A vrut să-l convingă să schimbe din funcție directorul Direcției Sanitar Veterinară Vaslui. Președintele Consiliului Județean Vaslui a mers la DNA Iași, unde a dat declarații. Anchetatorii au vrut să afle dacă între oficialul local și omul de afaceri Fănel Bogos a existat vreo întâlnire sau discuție.

Ilie Bolojan, premierul interimar și preşedintele PNL, a declarat, joi la Digi24, că rezultatul votului din Parlament pentru Guvernul Mureşan nu este un eşec, ci „o procedură împlinită”, care deschide calea către organizarea de alegeri anticipate.

Editor : Alexandru Costea