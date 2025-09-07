Live TV

AUR, scandal la Țebea cu o zi înaintea moțiunilor de cenzură. Fotograful lui Simion s-a urcat peste mormântul lui Avram Iancu

George Simion si AUR la Tebea
George Simion alături de membrii și simpatizanții AUR la Țebea FOTO Facebook / AUR

În ziua maratonului moțiunilor de cenzură, AUR a fost prezent la Sărbătorile Naționale de la Țebea. Cu o zi în urmă, membrii formațiunii au provocat scandal după ce fotograful lui George Simion s-a urcat efectiv peste mormântul lui Avram Iancu pentru a face poze. Într-un comunicat de presă, AUR acuză guvernul că a încercat să umbrească evenimentul de la Țebea prin suprapunerea moțiunilor de cenzură, asta deși, conform Constituției, dezbaterea și votul moțiunii are loc la trei zile de la citirea ei în Parlament. Aleșii AUR au prezentat cele patru moțiuni în plenul care a avut loc joia trecută.

Cu o zi înainte de tradiționalele Serbări Naționale de la Țebea, acolo unde românii vin anual să-i aducă un omagiu lui Avram Iancu, membrii AUR în frunte cu George Simion au fost prezenți și ei la evenimente. Prezenți cu coroane, membrii și simpatizanții AUR au transformat mormântul într-un platou de filmare. Ba mai mult, unul dintre fotografii lui George Simion s-a urcat efectiv peste mormântul lui Avram Iancu pentru a face poze, potrivit imaginilor surprinse de știridehunedoara.ro.

FOTO Captură stiridehunedoara.ro

Astăzi, AUR a organizat un marș la Țebea. Din imaginile transmise live însă, pare că liderul partidului George Simion, dar și ceilalți parlamentari, au lipsit. Asta deoarece, începând cu ora 13.00, în parlament urmează dezbaterea și votul asupra celor patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan depuse de către opoziție. Într-un comunicat de presă, AUR a acuzat guvernul că a „încercat să umbrească acest moment prin suprapunerea votului moțiunilor de cenzură peste Serbările Naționale”. 

Pentru a fi adoptate, moţiunile au nevoie de 233 de voturi favorabile. Coaliţia de guvernare formată din PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţile naţionale, are, în acest moment, 311 parlamentari în timp ce Opoziţia formată din AUR, S.O.S România şi POT are doar 119 parlamentari. Pentru a trece moţiunile de cenzură, este nevoie de 233 de voturi, astfel că opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi ca demersul să reuşească.

Dacă moţiunile de cenzură sunt respinse, proiectele de lege se consideră adoptate, însă Opoziţia mai are o şansă, atacarea lor la CCR. După votul din Parlament, în cazul în care moţiunile de cenzură sunt respinse, Opoziţia mai are posibilitatea să le atace la Curtea Constituţională.

Editor : I.B.

