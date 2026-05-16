AUR solicită explicaţii în plus Guvernului Bolojan cu privire la întâlnirile cu reprezentanţi ai grupului german Schwarz

Liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu solicită explicaţii din partea Guvernului Bolojan cu privire la întâlnirile repetate dintre reprezentanţii grupului german Schwarz şi oficiali ai Executivului, precum şi la promovarea serviciilor companiei Schwarz Digits către instituţiile statului.

Potrivit unui comunicat de presă transmis sâmbătă de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), Peiu ridică problema tratamentului aplicat firmelor româneşti de IT şi cere clarificări privind „posibile conflicte de interese şi criteriile după care Guvernul sprijină companii străine în relaţia cu instituţiile publice”.

„Întrebarea cea mai importantă care s-ar pune în orice ţară normală după eforturile de explorare de catre vicepremierul Gheorghiu a pieţei guvernamentale româneşti pentru firmă germană Schwarz este: ce firmă românească de IT a fost tratată similar de către guvern? Asta în contextul în care guvernul se laudă peste tot că IT-ul plus comunicaţiile contribuie cu 12-13% la PIB-ul ţării. Au oare, în viziunea Oanei Gheorghiu şi a lui Ilie Bolojan, firmele româneşti aceleaşi drepturi precum cele germane, de a fi promovate către instituţiile statului?”, afirmă liderul senatorilor AUR, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, în luna ianuarie 2026, la guvernul României are loc o întâlnire cu reprezentanţi ai grupului german Schwarz, deţinătorul supermarket-urilor Lidl şi Kaufland, fiind vorba de reprezentanţi de la divizia de IT a grupului, Schwarz Digits, iar la câteva săptămâni vice-premierul Oana Gheorghiu a trimis un email mai multor instituţii din care rezultă că acestea ar fi fost informate cu privire la serviciile oferite de către firma germană.

„Pe 12 februarie 2026, vice-premierul Oana Gheorghiu a trimis un email mai multor instituţii, în care întreabă următorul lucru: 'În contextul întâlnirilor exploratorii desfăşurate la finalul lunii ianuarie 2026, la nivel guvernamental, cu reprezentanţi ai grupului Schwarz (Schwarz Digits), precum şi având în vedere direcţiile strategice europene privind suveranitatea digitală, reducerea dependenţelor tehnologice, guvernanţa datelor şi consolidarea rezilienţei infrastructurilor digitale, vă rog să ne comunicaţi dacă, din perspectiva STS, au fost identificate potenţiale soluţii, servicii sau capacităţi de interes'. Din email rezultă că instituţiile respective fuseseră informate şi cu privire la serviciile oferite de către firma germană. Mai apoi, reprezentanţii Schwarz au fost primiţi, oficial, la Palatul Victoria. Este vorba de întâlnirea premierului Bolojan cu CEO-ul Schwarz Group, Gerd Chrzanowski, în luna martie 2026. Subiectul discutat ar fi fost 'reducerea deficitului comercial al României”, se menţionează în comunicatul AUR.

Potrivit liderului senatorilor AUR, sunt trei „întrebări legitime” la care guvernul Bolojan trebuie să răspundă.

„1. Este vreo legătură între donaţiile firmelor din grupul Schwarz către ONG - ul condus de Oana Gheorghiu şi preocuparea domniei sale privind serviciile oferite de Schwarz către instituţiile publice din România?

2. Există vreo firmă românească de IT care să fi fost primită de două ori în trei luni la guvern şi ale cărei servicii să fi fost promovate la aceleaşi instituţii de către doamna vicepremier Gheorghiu?

3. Cum a contribuit întâlnirea dlui Bolojan cu conducerea grupului german la reducerea deficitului comercial al României, scopul declarat al întâlnirii?", a mai spus Petrişor Peiu.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu vede nimic „ilegal sau imoral” în acţiunile vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce aceasta ar fi contactat două instituţii publice pentru a afla dacă sunt interesate de serviciile companiei germane Schwarz Digits. Discuţiile au apărut în contextul în care Kaufland, parte a aceluiaşi grup, a avut anterior colaborări cu Asociaţia „Dăruieşte Viaţă”.

El a fost întrebat cum se poziţionează faţă de solicitările de demitere a vicepremierului Oana Gheorghiu, în urma acuzaţiilor publice apărute că a solicitat în scris, oficial, de la două instituţii publice, ADR şi STS, să menţioneze dacă sunt interesate să achiziţioneze servicii de la firma germană Schwarz Digits, în condiţiile în care compania Kaufland, cu care anterior Gheorghiu a avut relaţii contractuale prin Asociaţia Dăruieşte Viaţa, este parte a grupului Schwarz.

„Nu consider că doamna Gheorghiu a făcut ceva ilegal sau imoral întâlnindu-se cu o companie foarte importantă şi comunicând cu cei care puteau fi interesaţi de aspecte care puteau fi luate în discuţie pentru o posibilă colaborare, fără să pună niciun fel de presiune asupra lor, fără să ascundă întâlnirile sau fără să comunice într-o formă care să fie cumva ascunsă. (...) Şi la nivelul unei ţări, când eşti pe o funcţie de demnitate publică, mi se pare normal să vezi care sunt companiile foarte importante şi vă rog să vă gândiţi că acest grup este cam cel mai mare grup european, atât în materie de comerţ, având peste 600.000 de angajaţi, cât şi în materie de cloud european, zona de IT. Şi atunci, în momentul în care astfel de companii sunt interesate să investească în România, să facă o fabrică, să aducă o anumită tehnologie, nu mi se pare nimic anormal să verifici dacă ea este fezabilă”, a declarat Bolojan, într-un interviu la HotNews.

Premierul a precizat că ceea ce ar fi problematic ar fi implicarea în aranjamente neoficiale.

„Să încerci să-i direcţionezi către anumite zone, să încerci să comisionezi anumite lucruri, asta este anormal şi sunt convins că doamna Gheorghiu nu a făcut asta”, a spus Bolojan.

Premierul a explicat că Schwarz Digits şi Kaufland sunt divizii diferite în cadrul grupului, întrebat despre faptul că între Oana Gheorghiu, prin Dăruieşte Viaţa au existat, anterior discuţiei cu Schwarz Digits, relaţii contractuale cu Kaufland.

Editor : Ș.R.