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AUR spune că nu votează Guvernul Tomac: „O variantă de premier experimentală”

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Sigla AUR la Palatul Parlamentului din București, 7 iulie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

AUR nu va vota un Guvern din care nu face parte, drept urmare nici Cabinetul Tomac, a anunțat deputatul Stefăniță Avrămescu. Acesta susține că, în lipsa unei majorități parlamentare, se fac experimente la fruntea Executivului.

„De astăzi au început consultările pentru susținerea guvernului Tomac în Parlament. Din nou avem de-a face cu niște consultări despre care nu știm ce legătură au cu parlamentarismul și Constituția, așa cum s-a întâmplat și la nominalizarea prim-ministrului.

În ceea ce ne privește, nu vom solicita consultări și nici nu vom participa la astfel de discuții. Până la urmă, trebuie să înțeleagă atât președintele, cât și cei care sunt acum reprezentanții puterii faptul că nu se poate guverna doar prin voința unei singure persoane”, a declarat deputatul AUR, luni, în Parlament.

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Avrămescu susține că președintele ar fi trebuit să nominalizeze un premier care să întrunească o majoritate în Parlament: „Nu să avem experimente în fruntea Guvernului”.

„Poziția noastră rămâne aceeași. Nu putem susține un guvern din care nu facem parte sau în care nu dăm prim-ministrul.

Vorbim despre o variantă experimentală de prim-ministru, care abia în aceste zile încearcă să coaguleze o majoritate. Din ceea ce vedem, este cumva o testare a apelor în Parlament.

Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă o perpetuare a crizei politice”, a mai declarat acesta. 

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Editor : A.G.

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