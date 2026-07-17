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AUR susține că Dan Tănasă este urmărit penal pentru instigare la ură, după postarea controversată legată de livratorii străini

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - AUR - DECLARATII - 20 MAI 2025
Dan Tanasă, alături de parlamentari ai AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) susține că deputatul Dan Tanasă a fost chemat la Parchetul General unde i-a fost adus la cunoștință că este cercetat într-un dosar de instigare la ură pe fondul unei postări controversate de anul trecut, când a îndemnat românii să refuze comenzile dacă sunt livrate de străini. Surse Digi24.ro au confirmat că Dan Tănasă a fost audiat într-un dosar de incitare la violență, ură și discriminare. 

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, este postarea publicată de deputatul Dan Tănasă, în august. 

Pe lângă controversa generată în spațiul public și în mediul online pe tema acestei postări, Dan Tanasă s-a ales și cu plângeri penale pentru incitare la ură.

Vineri, AUR a transmis un comunicat din care reiese că lui Dan Tanasă a fost audiat și i s-a adus la cunoștință de Parchetul General că este urmărit penal pentru instigare la ură.

„Deputatul Dan Tanasă nu a instigat la violență împotriva nimănui, ci a atras atenția, într-un mod direct și necesar, asupra unei probleme grave cu care se confruntă România: importul necontrolat de forță de muncă necalificată din Asia și Africa, care afectează piața muncii din România, securitatea cetățenilor și identitatea națională”, susține AUR în comunicatul de presă citat.

Până în prezent, Parchetul General nu a comunicat nicio informație oficială cu privire la acest subiect. Surse Digi24.ro au confirmat, însă, că deputatul a fost audiat în acest dosar. 

Editor : M.G.

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